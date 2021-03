Letizia.- Los Reyes presiden el XIX concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo

10/03/2021 Los Reyes Felipe y Letizia presiden el XIX concierto 'In Memoriam' en homenaje e las víctimas del terrorismo POLITICA CASA REAL



Presidente de la Fundación de Víctimas pide justicia para los crímenes de ETA sin esclarecer y poner fin a los actos de homenaje a etarras



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los Reyes Felipe y Letizia han presidido este miércoles el XIX concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo, un acto en el que el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha denunciado los intentos de "blanquear el pasado" del terrorismo de España, de ahí que haya pedido justicia para los crímenes de ETA sin esclarecer y reformas legales que pongan fin a los actos de homenaje a etarras.



"Tampoco podemos admitir argumentación alguna que trate de justificar los crímenes del fanatismo religioso yihadista", ha continuado Tomás Caballero en un discurso en el que ha subrayado que en España la actuación terrorista dejó "verdugos y demasiados cómplices que hoy intentan normalizar su situación e integrarse, tratando de desdibujar sus atentados terroristas y blanquear su pasado".



En este sentido, ha dicho que la verdad "no admite ambigüedades" y no se puede "equilibrar" el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA con el de quienes integraban la organización terrorista. "Es imposible ocultar toda la sangre que derramaron y el inmenso, permanente e irreversible dolor causado", ha señalado Caballero.



En su discurso ha agradecido el apoyo brindado por los Reyes que, vestidos de oscuro en señal de respeto, han sido recibidos en las puertas Auditorio Nacional, en el que se ha establecido limitación de aforo siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia del Covid-19.



Una vez en su interior, los Reyes han saludado a las autoridades presentes en el acto, entre ellas la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, o el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.



También han acudido al acto el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, o la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, entre otras. Finalmente no ha asistido, por contra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el anuncio de anticipo electoral.



Los Reyes han accedido al palco del Auditorio Nacional de Música entre aplausos antes de dar inicio al concierto, a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, bajo la batuta de Federico Jusid, y que ha sido retransmitido en directo por la corporación pública. Allí, con asientos vacíos para guardar las distancias, los monarcas han escuchado el himno nacional con el público en pie.



ATENTADOS SIN RESOLVER Y ACTOS DE HOMENAJE



Durante su intervención, el presidente de la FVT ha sostenido que "ahora más que nunca" es preciso continuar trabajando desde la unidad con el objetivo de "asentar un relato donde quede bien claro que las víctimas eran inocentes, donde quede escrito que las víctimas defendieron la democracia y confiaron en el estado de derecho como único instrumento". "Ellas nunca quisieron participar en esta historia de terror y ninguna mereció el daño sufrido", ha apuntado.



En este sentido, ha recordado que el 40% de los atentados cometidos en España no tienen autor material condenado, citando sobre todo a los crímenes cometidos por ETA. "Mientras no haya una colaboración en su esclarecimiento por parte de quienes participaron de una u otra forma en los mismos, mientras los afectados no hayan logrado el mínimo resarcimiento de ver cómo se condena a los culpables, difícilmente podemos hablar de etapas superadas o de mirar hacia adelante", ha dicho.



"Seguiremos defendiendo que la justicia no desista ante quienes causaron tanto sufrimiento y, todavía hoy, no se les percibe arrepentidos; el Estado de Derecho no les debe absolutamente nada", ha concluido el presidente de la FVT, que también ha pedido reformas legales para evitar que los actos de homenaje a los terroristas sigan celebrándose, provocando "humillación y vejación para sus víctimas".



ESTRENO DE LA PIEZA 'EL SILENCIO DE SUS NOMBRES'



Este concierto, que coincide con el decimoséptimo aniversario de los atentados yihadistas en Madrid que dejaron 193 muertos y cerca de 2.000 heridos, se produce después de que este evento anual se celebrase el pasado año a puerta cerrada después del acuerdo del Consejo de Ministros de ese mismo día, que, entre otras medidas, suspendía todo espectáculo con aforo superior a las 1.000 personas, por los efectos de la Covid-19.



Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, el concierto ha arrancado con el estreno absoluto de la cantata 'El silencio de sus nombres', del compositor, pianista y director Federico Jusid bajo encargo de la Fundación Víctimas del Terrorismo cuando se cumplen 20 años de su nacimiento.



Se trata de una pieza dedicada a los familiares que han perdido a sus seres queridos y a los supervivientes con la que su autor ha querido transmitir un mensaje de dolor y solidaridad, al mismo tiempo que un deseo vitalista de superación, de "búsqueda de la luz".



A continuación, se ha interpretado 'Lamento de Dido', el aria de la ópera barroca de Henry Purcell y como solista la soprano Jone Martínez, seguida de la 'Ciacona', del compositor de Algeciras José María Sánchez-Verdú, una danza homenaje a Johann Pachelbel e inspirada en la célebre 'Chacona en Fa menor' del compositor y organista alemán del barroco.



Ha cerrado el acto 'Concierto para piano y orquesta en La menor' del noruego Edvard Grieg, con el pianista venezolano Sergio Tiempo, en la que fue la última que revisó Grieg con sus tres movimientos: 'Allegro molto moderato', 'Adagio' y 'Allegro moderato molto- Quasi presto 'y Andante maestoso'.



El concierto, enmarcado en los actos del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo que se conmemora el día 11 de marzo, ha contado con el patrocinio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, RTVE, la Fundación Montemadrid y el Ayuntamiento de la capital.