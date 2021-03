Las explosiones de dos bombas contra la Policía y la Fiscalía de Ecuador dejan un herido

En la imagen, el nuevo ministro de Gobierno (Interior), Gabriel Martínez. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 10 mar (EFE).- Un agente resultó herido en una de las dos explosiones que se registraron este miércoles en la provincia de Guayas (suroeste), donde desconocidos atentaron contra una unidad de la Policía y una dependencia de la Fiscalía.

"Hay un policía herido, esperamos su pronta recuperación", informó el nuevo ministro de Gobierno (Interior), Gabriel Martínez, durante una visita esta mañana a una de las dependencias atacadas.

Allí, hizo las primera valoraciones del origen de esos ataques y consideró que "se debe a una acción policial que viene a provocar una reacción contra la Policía", en aparente alusión a recientes operaciones contra el crimen organizado.

"Tenemos que configurar y desarrollar más la investigación e informaremos cuando tengamos datos precisos y concretos", agregó Martínez, que llegó el cargo el viernes pasado tras la renuncia de su predecesor, Patricio Pazmiño.

Este dimitió a raíz de una ola de críticas por la creciente inseguridad en el país y una reciente cadena de motines y enfrentamientos en varias prisiones en los que murieron casi 80 reclusos.

Los dos atentados de hoy, presuntamente con explosivos, ocurrieron de madrugada y dejaron daños materiales que aún no han sido cuantificados por las autoridades.

Al lugar de los hechos se trasladó también el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, quien en un principio había notificado que no se registraban víctimas personales.

"Los criminales encontrarán respuesta unificada. No nos van a amedrentar. Unidades especiales de Policía Judicial e Inteligencia investigan e identificarán autores", advirtió el alto mando por redes sociales.

Uno de los atentados tuvo lugar en una estación de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de El Triunfo donde, según fotografías difundidas oficialmente, se aprecian daños en la fachada, puerta de entrada y algunos ventanales rotos.

La zona, donde aparecen también dos motocicletas de la Policía, permanece acordonada a fin de avanzar en las investigaciones.

En cuanto al ataque contra la dependencia de la Fiscalía, en imágenes colgadas en redes sociales se aprecian daños menores en la puerta y en el interior de la misma.

Según las valoraciones, los atentados responden a alguna advertencia de grupos delictivos organizados a las autoridades por recientes operaciones contra sus infraestructuras.

Pero Martínez aseguró en sus declaraciones que "la decisión" del Gobierno es, y seguirá siendo, "darle un mensaje rápido a aquellos que los hayan perpetrado".

"No lo vamos a permitir. No se puede atacar instalaciones de Policía y Fiscalía y pensar que se va quedar en la impunidad, vamos a trabajar con muchísima mano dura (porque) tenemos que atacar a la delincuencia o de lo contrario estamos a merced de ella", aseguró.