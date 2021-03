La inflación en China se contrajo un 0,2 % en febrero

El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), bajó un 0,2 % interanual en febrero, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).EFE/Diego Azubel/Archivo epa02218193 Chinese 100 yuan or renminbi banknotes and 100 U.S. dollars in Beijing, China, 23 June 2010. The renminbi fell back against the dollar on 22 June, a day after Beijing let the Chinese currency appreciate against the U.S. dollar. Analysts say China allowed a slight drop of the renminbi against the dollar hoping to prevent speculators gaining from a stronger currency. EPA/DIEGO AZUBEL

Shanghái (China), 10 mar (EFECOM).- El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), bajó un 0,2 % interanual en febrero, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El indicador mantiene la tendencia tras la caída del 0,3 % de enero, aunque la bajada de los precios en febrero es menor que la pronosticada por los analistas (-0,4 %).

Pese a ello, la evolución del IPC sigue en mínimos desde hace más de una década después de que en noviembre último experimentase su primera contracción desde octubre de 2009 (-0,5 %).

El único mes de los últimos cuatro en el que el indicador ha crecido, diciembre, marcó la subida más exigua (+0,2 %) en ese mismo período de más de 11 años, batiendo la marca de octubre de 2020.

Los precios del cerdo, la carne más demandada en China, bajaron de nuevo en febrero (-14,9 %) debido a la recuperación de la piara nacional tras la epidemia de peste porcina africana que mató a decenas de millones de cerdos en el país desde mediados de 2018, provocando graves problemas en su producción y una alta volatilidad en sus precios.

Esa carne subió durante 19 meses seguidos hasta registrar su primera bajada en octubre de 2020 y desde entonces ha marcado una línea descendente, aunque en el global del año pasado siguió elevándose casi un 50 %.

Otro de los factores que la ONE destaca en su informe es la caída del 28,2 % en los precios de los billetes de avión, motivada fundamentalmente por la ola de cancelaciones a última hora, el temor a los contagios y las restricciones a la movilidad previas al Año Nuevo lunar, principal festividad del año en China, que se celebró en febrero.

La ONE también hizo hoy público el índice de precios a la producción (IPP) de febrero, indicador de la inflación mayorista, que subió un 1,7 % interanual.

Esta marca es la más alta desde noviembre de 2018 y confirma que el avance del 0,3 % registrado en enero no fue un espejismo, ya que se trataba del primero en doce meses.