Jesús Calleja se entera por la prensa de la vacunación de las infantas, Elena y Cristina

Si hay un tema que haya sido portada de muchos medios de comunicación en las últimas semanas, ese ha sido la vacunación de las infantas, Elena y Cristina, en Abu Dabi. Algo que ha tenido una repercusión mediática bestial y que ha dado la vuelta al mundo entero, pero uno de los rostros más conocidos de nuestro país no se había enterado.



Hablamos de Jesús Calleja, una de las personas más aventureras del planeta y que, según nos ha contado, ha estado inmerso en un viaje por el que ha estado desconectado de todo y de todos... de esta manera, se enteraba por nuestras cámaras de la noticia sobre la vacunación de las infantas: "Me he pasado este viajando y voy a quedar como un ignorante, pero es que desconocía esa noticia. No tengo opinión porque desde enero no he puesto un huevo en casa como se suele decir y entonces no estoy un poco al día de ese tipo de noticias".



El presentador de televisión está encantado de haber participado junto al equipo de Cofidis promesas paralímpicas: "Se han convertido en amigos míos todos, especialmente Gonzalo que ahora lo vamos a presentar, tenemos posibilidades de llevarnos medallas, medalla olímpica, con Gonzalo".



Calleja asegura que la letra que ha compuesto Antonio Orozco para el evento es muy emotiva y no podía ser de otra forma, ya que el cantante es uno de los grandes artistas que tenemos en nuestro país: "Es una canción muy íntima, muy potente, donde se cuenta la historia de estos chicos con el valor que tienen y el esfuerzo que hacen de dedicar su vida y sobre todo yo me fijo mucho en Gonzalo, con ese optimismo que tiene, luego lo sumas a esa forma que tiene Antonio de hacer la música y bueno... es algo muy especial. Hemos hecho un vídeo que es como una carta de presentación que creo que está reflejando que es lo que va a hacer la gente con estas características. A mí me ha emocionado porque además he podido comprobar las indumentarias con las que corren y nada tienen que ver con la bicicleta nuestra y como luchan, pelean contra todos los obstáculos que te puedas imaginar".