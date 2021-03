Incendios forestales han consumido más de 206 hectáreas en El Salvador

De acuerdo con medios locales, este siniestro ha dejado al menos 280 hectáreas de tierra afectadas. EFE/Salvador Sas/Archivo

San Salvador, 10 mar (EFE).- Al menos 44 incendios forestales registrados entre el 1 de enero al 9 marzo del año curso en El Salvador han consumido 206 hectáreas de tierra, informó este miércoles a Efe el director general de Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarria.

Chavarria indicó que los incendios forestales se han registrado en diferentes zonas del país y que el más impactante es el que se sucedió en la reserva forestal La Montañona, en el departamento de Chalatenango (norte).

De acuerdo con medios locales, este siniestro ha dejado al menos 280 hectáreas de tierra afectadas.

Sin embargo, el director de Bomberos dijo que aún no se tiene la cantidad de hectáreas afectadas registradas y que probablemente el viernes se brinde un dato concreto.

"No quiero ser irresponsable, quiero ser muy técnico y resulta de que hay muchas zonas que son agrícolas, que no son parte de La Montañona, que están conectadas con otros cerros aledaños, por lo que es necesario hacer una evaluación", señaló.

Indicó que el incendio en La Montañona comenzó el pasado 28 de febrero y que el fuego ya ha sido controlado.

"La reserva forestal no fue impactada directamente. Sí una parte baja, pero no directamente donde es la reserva forestal", apuntó.

Señaló que para controlar el fuego en la zona intervinieron personal de Bomberos, de la Fuerza Armada, del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras instituciones.

El funcionario añadió que fueron al menos 270 personas quienes trabajaron para sofocar el incendio.

También se reportaron siniestros en zonas montañosas de los municipios Dulce Nombre de María y Concepción Quezaltepeque, ambas localidades pertenecientes a Chalatenango.

"Los incendios forestales causan pérdidas ambientales, en nuestra flora y fauna, económicas e inclusive de vidas humanas", agregó.

MÁS DE 200 INCENDIOS EN MALEZA SECA

Chavarria también apuntó que se han registrado 288 incendios en maleza seca, 41 incendios en basureros y 123 estructurales, como en casas o en negocios.

Entre las causas que propician los incendios forestales y en maleza seca son las tareas agrícolas, actividades recreativas donde se encienden fogatas y lanzar cigarrillos irresponsablemente.

El director de Bomberos llamó a la población a alertar a las autoridades ante cualquier incendio y pidió que se eviten las quemas agrícolas, que se realizan para preparar los terrenos previo a sembrar cultivos.

La Ley Agrícola establece que "en ningún caso podrá darse fuego en lugares que estén cerca de estanques de gasolina y materias inflamables, y cuando hiciere viento fuerte; si ya hubiere comenzado la quema cuando empiece a soplar con fuerza, se procurará suspender o aislar inmediatamente el fuego".

La normativa señala, además, que "los que infringieren cualquiera de las disposiciones anteriores serán castigados conforme a lo dispuesto en el Código Penal e indemnizará todo daño o perjuicio que causare; si hubiere malicia, serán juzgados como autores del delito de incendio o tentativa del mismo".