Iker Casillas continúa con su rutina habitual ajeno a los rumores de su separación de Sara Carbonero

La revista Lecturas publica que la separación matrimonial de Iker Casillas y Sara Carbonero es un hecho y que la pareja, que llevaría un tiempo viviendo en domicilios separados, ya lo habría comentado a sus allegados. El exfutbolista y la periodista no habrían sido capaces de superar una fuerte crisis motivada por un desgaste en su relación y habría emprendido, recintemente, caminos separados.



A pesar de todo, la expareja mantendría una buena relación y durante el reciente ingreso hospitalario de Sara se habrían mostrado tan unidos como siempre, desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores de crisis que sobrevolaban a la pareja hace meses.



Ajeno a las informaciones que aseguran que su matrimonio con Sara ha llegado a su fin, Iker continúa con su rutina diaria. Totalmente entregado al cuidado de sus hijos Martín y Lucas, el exportero del Real Madrid aprovechó el tiempo libre mientras sus hijos estaban en el colegio para realizar algunas gestiones pendientes.



Como podemos ver en las imágenes en esta ocasión Casillas hizo una parada en la gasolinera donde aprovechó para llenar el depósito y asegurarse de que su coche no tenía ningún roce en la parte trasera tras revisarlo meticulosamente. Con ropa informal y una gorra para intentar pasar desapercibido, el rostro del exfutbolista no podía ocultar una seriedad que quizás refleje el complicado momento personal por el que está atravesando si finalmente se confirma su ruptura con Sara Carbonero.