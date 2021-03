Goldman Sachs destinará 10.000 millones de dólares para avance de mujeres negras en EE.UU.

Logotipo de Goldman Sachs en el edificio de la bolsa de Nueva York, Estados Unidos. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 10 mar (EFE).- El ente financiero Goldman Sachs anunció este miércoles una ambiciosa iniciativa para contribuir al avance económico de las mujeres negras en Estados Unidos y se comprometió a destinar 10.000 millones de dólares a un plan de inversiones directas y ayudas con una duración de 10 años.

A raíz de las protestas antirracistas desatadas en todo el país tras el asesinato de George Floyd en 2020 y la acogida social del movimiento Black Lives Matter, grandes y pequeñas corporaciones han anunciado inversiones y cambios para apoyar a la comunidad afroamericana, pero esta destaca como la más cuantiosa.

La iniciativa de Goldman Sachs, llamada "One Million Black Women", busca "atajar los desproporcionados sesgos duales de género y raza que las mujeres negras han enfrentado durante generaciones y que han sido exacerbados por la pandemia", con la meta de mejorar un millón de vidas hasta 2030, según un comunicado.

La cuantía del plan supera los beneficios obtenidos por Goldman Sachs en el año 2020, cuando ganó casi 9.500 millones de dólares, un aumento del 12 % interanual atribuido sobre todo a unos mayores ingresos procedentes de los mercados bursátiles pese al impacto económico de la pandemia de covid-19.

El ente financiero indicó que la iniciativa ha sido desarrollada por líderes negras de la compañía junto a un consejo asesor en el que están la empresaria Melissa Bradley, la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y la actriz Issa Rae, así como organizaciones como la National Coalition on Black Civic Participation.

El consejero delegado de la firma, David Solomon, señaló que un reciente informe propio llamado "Black Womenomics" (La economía de la mujer negra) sugiere el gran impacto que puede generar "desbloquear el potencial económico de las mujeres negras" a través de las inversiones.

De acuerdo con las estimaciones más optimistas del documento, reducir la brecha salarial para las mujeres negras puede llevar a la creación de hasta 1,7 millones de empleos en EE.UU. e incrementar el PIB en hasta 450.000 millones de dólares.

"La investigación también subraya las brechas y ha orientado las áreas en las que se harán las inversiones iniciales de la firma: vivienda, sanidad, acceso al capital, educación, creación de trabajo y mejora de la fuerza de trabajo, conectividad digital y salud financiera", señala la nota.

Goldman Sachs, que también destinará 100 millones a actividades filantrópicas, señaló que "la inversión, la primera de este tipo para las mujeres negras, se hará a través de inversiones directas y ayudas", para lo que colaborará con alcaldes y e instituciones educativas "históricamente negras" para distribuir y prestar capital.