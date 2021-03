Fútbol/Champions.- Nagelsmann: "Jugamos sin la emoción que tenemos en la Bundesliga"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, fue bastante claro con sus jugadores y lamentó no haber podido cuestionar el pase del Liverpool (2-0 y 4-0 en el global) en los octavos de final de la 'Champions' y dijo que este miércoles jugaron "sin la emoción" que sí tienen en la Bundesliga.



"No fuimos lo suficientemente buenos hoy, en ninguna de las dos partes. No tuvimos ese golpe para conseguir los goles que necesitábamos. No llevamos la emoción a nuestro juego, jugamos sin la emoción que tenemos recientemente en la Bundesliga y la Copa", manifestó el técnico del Leipzig.



"Quizás pensamos demasiado las cosas. La segunda parte fue mejor, pero no creamos lo suficiente", admitió Nagelsmann, que dijo que sus jugadores son "humanos" y "no alcanzaron sus niveles óptimos de rendimiento". "Ese es el motivo de la derrota", indicó.



"Pero debemos ignorarlo ahora y desde ya a seguir adelante. Se permite un poco de decepción, pero después de 20 horas necesitamos dejar den encoger los hombres y concentrarse en la Bundesliga y en la Copa", finalizó el técnico del Leipzig.