España.- Casado, tras la crisis en Madrid y Murcia: "La unidad del centroderecha en torno al PP es la única solución"

Tras la moción en Murcia, el PP difunde un vídeo recordando lo que decía Arrimadas recientemente sobre poner en peligro la estabilidad



El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, tras la crisis abierta con Ciudadanos en Murcia y en Madrid, que la "la unidad del centroderecha en torno al Partido Popular es la única solución para España".



La moción de censura de Cs en Murcia para desalojar al 'popular' Fernando López Miras del Ejecutivo regional ha agitado el tablero político también en la Comunidad de Madrid, ya que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un adelanto de elecciones con el objetivo de frenar las mociones de censura que este mediodía han registrado en la Asamblea de Madrid el Grupo Socialista y Más Madrid.



Sin embargo, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León que lideran Juanma Moreno y Alfonso Fernández-Mañueco, respectivamente, han descartado ir a las urnas y han apelado a la estabilidad en este momento de pandemia.



CASADO APELA A LA UNIDAD EN TORNO AL PP



"La unidad del centro derecha en torno al Partido Popular es la única solución para España", ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, que acompaña con sendas fotos, una en la que posa con Ayuso y otra junto a López Miras.



Casado lleva meses apelado a los votantes de Ciudadanos y Vox para que vuelvan al PP. Desde la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre, los 'populares' consideran que esa unión debe ser por la base y no a través de las siglas, descartando así la plataforma 'España suma' que defendió el PP hace dos años.



Las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo servirán para comprobar si cala este mensaje del PP llamando a la unidad del centroderecha en torno a su partido. Ayuso ha asegurado que convoca elecciones anticipadas "por el bien de Madrid y de España" y ha añadido que si no toma esa decisión PSOE y Cs habrían presentado una moción de censura de la que venían hablando, causando "el desastre" en la Comunidad de Madrid.



Por su parte, el murciano Fernando López Mira ha asegurado que la moción de censura de Cs en Murcia es un "acto de traición" y un "desleal" porque había "un pacto para cuatro años". Añade que se rompe para satisfacer una ambición personal y que ahora saben "lo que vale la palabra" de algunas personas y partidos.



EL PASTOR: CIUDADANOS Y ARRIMADAS "SE EQUIVOCAN"



Diferentes cargos del PP han censurado el movimiento de Ciudadanos en Murcia, que ha desatado un terremoto político este miércoles. Así, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha asegurado que Ciudadanos y Arrimadas "se equivocan".



"El poder no vale de nada cuando se pierden los principios y la palabra dada. Esto rige para todas las personas y especialmente para los políticos. No todo vale", ha manifestado la exministra de Fomento y de Sanidad.



El PP ha puesto el foco en Inés Arrimadas, a la que acusan de "romper su palabra" en Murcia porque firmó un acto para cuatro años y ha desatado una tormenta política. De hecho, los 'populares' han difundido un vídeo en redes sociales recordando unas recientes palabras de la presidenta de Ciudadanos rechazando que se pueda poner en peligro la estabilidad en esta época de pandemia.



"Nosotros estamos centrados en salvar vidas y empleos. Quién esté pensando en este momento en poner en peligro la estabilidad de los gobiernos tiene un problema moral", dijo Arrimadas. "Muy creíble Inés. Enhorabuena", le ha espetado el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol.