El número de mujeres en Gobiernos sigue creciendo, pero a un ritmo más lento

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. EFE/Eduardo Muñoz Álvarez/Archivo

Naciones Unidas, 10 mar (EFE).- El número de ministras y de mujeres al frente de Gobiernos ha alcanzado en 2021 su máximo histórico, pero el ritmo de los avances hacia la igualdad de género en política se ha ralentizado, según advirtieron este miércoles ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria (UIP).

Las dos entidades presentaron una nueva edición de su mapa "Mujeres en política", que ilustra la presencia de mujeres en los poderes ejecutivo y legislativo alrededor del mundo.

A primero de enero de 2021, las mujeres ocupaban el puesto de jefa de Estado (sólo se tienen en cuenta las elegidas, no las reinas, por ejemplo) o de Gobierno en 22 países, dos más que un año antes y un nuevo máximo, gracias en buena parte a la situación que se da en Europa.

En esa región hay cinco jefas de Estado salidas de las urnas y siete jefas de Gobierno, con cuatro países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega) liderados actualmente por mujeres.

La proporción a escala mundial, en todo caso, sigue siendo mínima, pues las mujeres representan únicamente un 5,9 % del total de jefes de Estado y un 6,7 % de los jefes de Gobierno.

La proporción de ministras también sigue aumentando y se sitúa actualmente en el 21,9 %, por encima del 21,3 % del año pasado, pero con un incremento en el número de países que no tienen ninguna mujer en el Gobierno.

ONU Mujeres y la UIP, de hecho, advierten de que los avances en este ámbito se han ralentizado, a pesar de que algunos países con cambios de Ejecutivo han multiplicado el número de mujeres al frente de carteras ministeriales, por ejemplo Lituania o Bélgica.

Nicaragua es actualmente el país con mayor proporción de mujeres en el Gobierno (58,8 %), seguida de Austria, Bélgica y Suecia, todas con un 57,1 %.

En total hay trece Estados con gobiernos paritarios o con más mujeres que hombres, entre ellos España, Francia, Canadá o Costa Rica.

Martin Chungong, el secretario general de la UIP, destacó en una conferencia de prensa la importancia del cambio que se ha registrado en Estados Unidos, donde el Gobierno de Joe Biden es el más equilibrado en la historia del país, con un 46 % de mujeres en puestos ministeriales, frente al 17 % de la anterior Administración.

En cuanto a la presencia de mujeres en los parlamentos, el porcentaje a escala mundial se sitúa en el 25,5 %, un ligero aumento con respecto al año anterior.

Ruanda (61,3 %) es el país con un mayor porcentaje de mujeres en su cámara baja, aunque en su cámara alta esa proporción cae al 38,5 %.

La siguen Cuba y Emiratos Árabes Unidos, con parlamentos unicamerales y que tienen un 53,4 % y un 50 % de mujeres legisladoras, respectivamente.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, destacó que durante los últimos años ha habido “progresos, pero demasiado lentos”, apuntando que al ritmo actual la paridad en los parlamentos no se alcanzaría hasta el año 2063. EFE

mvs/jfu/cav