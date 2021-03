El mundo del cine se despide con aplausos de la actriz mexicana Isela Vega

Fotografía de archivo fechada el 11 de julio de 2017, que muestra a la actriz mexicana Isela Vega mientras habla luego de recibir el premio Ariel de Oro por su trayectoria, durante la 59° edición de los Premios Ariel 2017, celebrados en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez/ Archivo

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- La comunidad del cine y la televisión dio este miércoles sus condolencias por la muerte de la icónica actriz mexicana Isela Vega, fallecida el martes a los 81 años, dejando tras de sí una larga y exitosa carrera.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas recordó los cinco premios Ariel que recibió y, acompañándose de una foto de la artista, publicó en Twitter una de sus propias frases: "Nunca me he podido poner la camisa de fuerza de los convencionalismos".

A través de videos, fotografías, anécdotas y mensajes llenos de cariño, fue como actores, directores e instituciones hicieron uso de sus redes sociales para conmemorar a Vega

Uno de ellos fue Manolo Caro, quien tuvo la oportunidad de trabajar con la actriz para su producción "La casa de las flores" (2018-2020), donde ella interpretó el papel de Victoria Aguirre.

"'Vengo manejando desde Acapulco, no me tocó tráfico', con esa frase la conocí, haciendo alarde de lo mucho que le gustaba manejar a sus 80 años. Isela era modernidad absoluta, energía de la que vibra alto, divertida, elocuente y excelente actriz. Buen viaje Isela, vuela alto", escribió Caro.

Asimismo, el director mexicano Epigmenio Ibarra recordó la película que grabó con la actriz en el 2006 y la caracterizó como una mujer "amable y generosa".

"Ha muerto la querida y admirada Isela Vega. Trabajamos juntos en la película de 'Fuera del cielo'. Amable y generosa en el set, con su poderosa presencia iluminaba la pantalla. Descanse en paz", apuntó.

El comediante y productor Eugenio Derbez compartió imágenes de él con la actriz en las grabaciones de "Dora y la ciudad perdida" (2019).

"Tuve la fortuna de compartir una de las últimas actuaciones de mi muy querida Isela Vega. Siempre fuerte y divertida. Cada toma era una clase de actuación. Su arte y ocurrencias siempre me sorprendían. Siempre incansable, hoy le toca finalmente descansar", expresó el actor.

Por su parte, la senadora mexicana Jesusa Rodríguez, también actriz y directora de teatro, compartió una serie de fotografías en las que se les observa a ambas en su juventud, al lado de personalidades como la escritora Elena Poniatowska y la activista Rosario Ibarra de Piedra.

Con pocas palabras y un video, el actor Gael García Bernal dio su último adiós: "Buen viaje, compañera actriz", mientras que Maribel Guardia la nombró como su "maestra" y resaltó su buen carácter.

"Mi adorada Isela Vega fue un honor conocerte y trabajar contigo, gracias por las anécdotas y las sonrisas que compartiste conmigo, nos dejas tu talento y el encanto que emanaba de ti, buen viaje maestra, te quedas en nuestros corazones", escribió Guardia.

La actriz, emblema del cine mexicano, dejó tras de sí una gran estela de trabajos que marcaron más de 60 años de prolífica carrera con hasta 130 producciones.