EE.UU. dice que ni un dólar de la ayuda a Centroamérica irá a sus presidentes

En la imagen, la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson. EFE/EPA/Al Drago

Washington, 10 mar (EFE).- Ni un dólar de los 4.000 millones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere entregar a Centroamérica acabará en manos de sus presidentes, dijo este miércoles la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson.

"Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos", afirmó Jacbson en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La funcionaria explicó que Biden pondrá condiciones a los 4.000 millones que quiere entregar durante los próximos cuatro años al Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).

En concreto, explicó que Washington quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos.

El anuncio de Washington coincide con las acusaciones de narcotráfico contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que han salido a la luz durante un juicio en Nueva York contra un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según los fiscales.

Preguntada al respecto, Jacobson evitó pronunciarse específicamente sobre Hernández, pero reiteró que Biden quiere que la ayuda vaya a organizaciones de la sociedad civil, en vez de confiar en los Gobiernos de Centroamérica para distribuirla.

"No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno", manifestó.

"Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil", aseveró Jacbson.

Y, aún sin mencionar a Hernández, añadió: "si tienes funcionarios sobre los que pesa una nube, entonces creo que necesitamos trabajar con las organizaciones que podamos en esos países".

La idea de poner condiciones a la ayuda exterior no es nueva y, durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), el Congreso hizo mucha presión para que los fondos estuvieran ligados a objetivos concretos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Más tarde, el expresidente Donald Trump (2017-2021) suspendió la ayuda exterior al Triángulo Norte al considerar que sus Gobiernos no hacían lo suficiente para frenar la inmigración al norte.

Por su parte, cuando era vicepresidente de Obama, Biden jugó un papel central en el diseño del Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, que buscaba otorgar 750 millones a esos países con el objetivo de atajar las causas de la migración: la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la violencia.

Biden ha dejado claro que sigue creyendo en esos principios, pero su Gobierno ha enfatizado que la lucha contra la corrupción será una pieza central de su política hacia Centroamérica.