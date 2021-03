Ecuador protesta por dichos de presidente argentino contra Moreno

Ecuador presentó una "enérgica protesta" ante Argentina por la palabras del mandatario Alberto Fernández contra su homólogo Lenín Moreno, tildadas por Quito como "intervención en los asuntos internos", informó este miércoles la cancillería.

El gobierno ecuatoriano "rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el Presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado", señaló la cartera en un comunicado.

Al ser preguntado durante una entrevista sobre un posible distanciamiento con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, Fernández respondió: "Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen".

"Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", agregó el mandatario de Argentina al canal CN5 de ese país.

En su carta de protesta dirigida a la cancillería argentina, Ecuador indicó que "no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente".

El presidente ecuatoriano mantiene una pugna con su expartidario Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y es aliado de Kirchner.

Moreno llegó el cargo aupado por Correa, quien le califica de "traidor". Sus profundas diferencias desataron una fuerte crisis en las filas del oficialismo, en el poder desde hace 14 años.

Correa, quien vive en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción y también enfrenta un juicio por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

