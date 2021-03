Despedido presentador TV británico Morgan sigue criticando dichos de Meghan sobre suicidio, racismo

Por Estelle Shirbon

LONDRES, 10 mar (Reuters) - Piers Morgan, el belicoso presentador británico de televisión que perdió su empleo por sus ataques a Meghan, la esposa del príncipe Enrique, dijo el miércoles que todavía no creía lo que ella había dicho durante su entrevista con Oprah Winfrey.

Morgan, de 55 años, dejó "Good Morning Britain" de ITV el martes después de una fuerte reacción contra sus comentarios sobre la entrevista que Meghan dio a Winfrey, en la que reveló que había tenido ganas de suicidarse mientras vivía en Gran Bretaña como miembro de la realeza.

"El lunes, dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah. He tenido tiempo para reflexionar sobre esta opinión y todavía no le creo. Si ustedes lo hicieron, OK", dijo Morgan el miércoles por la mañana en uno de sus tuits típicamente combativos.

"La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Voy a dedicar más tiempo a mis opiniones", dijo a sus 7,8 millones de seguidores de Twitter.

Agregó una foto de Winston Churchill con una cita sobre la libertad de expresión.

En una entrevista que avergonzó a la monarquía británica, muy ligada a la tradición, Meghan, quien se casó con el príncipe Enrique en 2018, dijo que la familia real había rechazado sus súplicas de ayuda para atender su salud mental.

La actriz estadounidense, que es mulata, también dijo que alguien de la realeza hizo preguntas sobre el color de la piel de su hijo antes de que naciera.

La mañana después de que la entrevista fuera emitida en la televisión estadounidense, Morgan dijo en "Good Morning Britain", en medio de un torrente de otras críticas, que no le había creído una palabra a Meghan. En un tuit, la llamó la "Princesa Pinocho".

A la mañana siguiente, salió furioso del set del programa en vivo cuando otro de los presentadores cuestionó su posición. Más tarde en el día, ITV dijo que dejaba el puesto.

El programa del lunes atrajo más de 41.000 quejas ante el regulador de medios británico, la segunda más alta de la historia, que anunció que realizará una investigación. (Reporte adicional de Gerry Mey; editado en español por Lucila Sigal)