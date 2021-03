DDHH.- Doce países tienen gobiernos sin una sola ministra, tres más que en 2020

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un total de 12 países tienen gobiernos compuestos únicamente por hombres y en los que no existe ni una sola ministra, en comparación con los nueve que estaban en esta situación en 2020, según el mapa sobre las mujeres en la política elaborado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres.



El mapa, publicado este miércoles, presenta nuevos datos respecto a la posición de las mujeres en las funciones gubernamentales y parlamentarias a fecha de 1 de enero de 2021. En general, las cifras muestran avances, pero también retrocesos.



En concreto, no hay ninguna mujer ejerciendo funciones en los Gobiernos de Arabia Saudí, Armenia, Azerbaiyán, Brunéi, Papúa Nueva Guinea, Corea del Norte, San Vicente y las Granadinas, Tailandia, Tuvalu, Vanuato, Vietnam y Yemen.



No obstante, según los datos ofrecidos por UIP y ONU Mujeres, se ha registrado un aumento de ministras en todas las regiones del mundo en este período. "La voluntad política desempeña una función en los avances en materia de igualdad de género, sobre todo cuando se trata de nombrar ministros", han especificado los organismos.



Según el mapa, Europa ha dado los saltos más grandes en la representación política de las mujeres a nivel ejecutivo en 2021. En Lituania, la proporción de mujeres en el Gobierno ha ascendido del 8 por ciento al 43 por ciento, y en Bélgica ha superado el doble: del 25 por ciento al 57 por ciento.



En Namibia se ha producido el avance más grande del África subsahariana, ya que la proporción global de ministras ascendió del 15 por ciento al 39 por ciento. Ruanda aún lidera la región, manteniendo la proporción más alta de ministras, con el 54,8 por ciento, además de volver a ocupar el primer puesto del gráfico mundial en cuanto a la proporción de mujeres parlamentarias.



En las Américas, el Gobierno recién elegido de Estados Unidos se está convirtiendo en el Ejecutivo en el que la representación de mujeres y hombres se encuentra más equilibrada de la historia del país: la proporción de mujeres con cargos ministeriales ha ascendido del 17 por ciento en estas fechas del año pasado al 46 por ciento a 1 de enero de 2021.



En 2020, Estados Unidos también hizo historia al elegir a la primera mujer vicepresidenta del país, Kamala Harris. No obstante, el líder destacado, tanto a escala regional como mundial, es Nicaragua, con el 58,82 por ciento de los ministerios encabezados por mujeres.



En Asia, Mongolia ha mejorado desde el 6,7 por ciento de mujeres encabezando carteras ministeriales a 1 de enero de 2020 hasta el 18,8 por ciento actual, el mayor incremento porcentual en la región.



Actualmente, en la región de Oriente Próximo y Norte de África, Líbano tiene la proporción más alta de ministras, el 31,6 por ciento. En Túnez se ha observado el mayor incremento, con un salto hasta el 29,2 por ciento desde el 6,9 por ciento en estas fechas del año pasado.



En la región del Pacífico, Kiribati obtuvo una ministra y el parlamento eligió a una presidenta por primera vez. Nueva Zelanda mantiene la proporción más alta de ministras, el 40 por ciento, lo que constituye un aumento del 10 por ciento respecto del año anterior.



Sin embargo, el número de países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento de los puestos ministeriales ha pasado de 14 en 2020 a 13 en 2021. A Nicaragua como país con más ministras del mundo le sigue, en segundo y tercer lugar, Austria y Suecia, con el 57,14 por ciento de mujeres en el gobierno. España, con un 50 por ciento, ocupa el puesto noveno junto a Andorra, Finlandia, Francia y Guinea-Bisáu.



LA CARTERA PRINCIPAL DE LAS MINISTRAS



La cartera de Medioambiente o Energía ha pasado desde el tercer puesto en estas fechas del año pasado al primer puesto a 1 de enero de 2021 en la clasificación de carteras ministeriales ejercidas por mujeres. No obstante, las ministras siguieron dominando las carteras de asuntos sociales, asuntos de la mujer e igualdad de género.



Aún así, en 2021, la proporción de mujeres en carteras ministeriales encabezadas tradicionalmente por hombres se ha incrementado ligeramente. Por ejemplo, el 11,9 por ciento de las carteras de Defensa, comparado con el 10,1 por ciento en estas fechas del año pasado, y el 13,6 por ciento de las carteras de Finanzas, comparado con el 11,5 por ciento.



También se ha observado un aumento significativo en la proporción de ministras a cargo de las carteras de relaciones exteriores en comparación con estas fechas del año anterior: desde el 16,8 por ciento hasta el 26 por ciento en 2021.



MÁS JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO



Según los nuevos datos, las mujeres ocupan la función de jefa de Estado o de Gobierno en 22 países, un ascenso desde 20 países en estas fechas del año pasado. A 1 de enero de 2021, el 5,9 por ciento de los jefes de Estado elegidos --9 de 152-- y el 6,7 por ciento de los jefes de Gobierno --13 de 193-- son mujeres.



Europa es la región con el mayor número de países dirigidos por mujeres: cinco de nueve jefas de Estado y siete de 13 jefas de Gobierno en el mundo. Actualmente, los cuatro países nórdicos Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega están liderados por mujeres.



"Ningún país puede prosperar sin la participación de las mujeres", ha recordado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, que ha pedido una representación de las mujeres que refleje a todas las mujeres y niñas en su amplia diversidad y capacidades, en todas las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales.



"El mapa de este año nos muestra que aún son necesarias acciones decididas y audaces en todo el mundo para traer a un gran número de mujeres al corazón de los espacios de toma de decisiones en calidad de miembros de pleno derecho. No hay ninguna duda de que se puede hacer y se debe hacer", ha agregado, zanjando que "debe hacerse ahora".



Por su parte, el secretario general de la UIP, Martin Chungong, ha lamentado que "los avances de este año en cuanto al número de mujeres en la toma de decisiones políticas no son suficientemente buenos", especialmente "si se tiene en cuenta que el 70 por ciento de los trabajadores de servicios, cuidados y salud durante esta pandemia son mujeres".



"Depende de todos nosotros, tanto hombres como mujeres, continuar presionando para lograr una mayor representación de las mujeres en la política", ha añadido el secretario de la UIP, que ha recordado que "tenemos las herramientas para lograr que suceda". "Lo que necesitamos ahora es voluntad política", ha remachado.