Cristiano no marca en una eliminatoria europea por primera vez en 15 años. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 9 mar (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, se despidió de la Liga de Campeones en los octavos de final por segunda temporada consecutiva, al caer contra el Oporto tras la debacle del curso anterior contra el Lyon, y no marcó en una eliminatoria europea por primera vez en los últimos quince años.

Desde su adiós al Real Madrid y su fichaje por el Juventus en 2018, el mejor resultado de Cristiano en la Copa de Europa ha sido un cuarto de final en su primera campaña turinesa, cuando cayó contra el Ajax.

Si en las ediciones anteriores CR7, cinco veces campeón de Europa y máximo anotador histórico de la competición, había marcado siete goles en siete partidos, siendo decisivo en los octavos del curso 2018-2019 contra el Atlético Madrid con un tremendo triplete, este martes el luso no tuvo espacios y no pudo evitar un nuevo fracaso europeo de su equipo.

Sin sus goles, el italiano Federico Chiesa anotó un espectacular doblete que, sin embargo, terminó siendo insuficiente para el Juventus de Andrea Pirlo, pese a que el Oporto jugara con diez hombres cuarenta minutos de la segunda mitad y treinta de la prórroga.

Fue en ese momento cuando Sergio Oliveira, que ya había anotado el gol del momentáneo 1-0 de penalti, transformó una falta directa desde los 27 metros con un disparo raso que sorprendió al meta polaco Wojciech Szczesny, con grave responsabilidad de la barrera, que se abrió.

El Oporto acabó perdiendo 3-1 en Turín por un gol de cabeza del francés Adrien Rabiot, pero selló el billete para los cuartos gracias al mayor número de goles marcados fuera de casa.