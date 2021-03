Coronavirus.- Johnson rechaza las acusaciones de la UE y niega haber bloqueado la exportación de "una sola vacuna"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha rechazado este miércoles la acusación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y ha negado haber bloqueado la exportación "de una sola vacuna o de un solo componente del fármaco" contra la COVID-19.



"Quiero corregir la insinuación del presidente del Consejo Europeo de que Reino Unido ha bloqueado las exportaciones de vacunas", ha señalado en la Cámara de los Comunes, durante la sesión semanal de preguntas al 'premier'. "Déjenme ser claro: no hemos bloqueado la exportación de una sola vacuna contra la COVID-19 ni de los componentes de la vacuna", ha agregado.



Asimismo, según ha recogido la prensa británica, Johnson ha asegurado que Reino Unido "se opone al nacionalismo de las vacunas en todas sus formas".



Michel ha irritado al Gobierno británico por acusarle de bloquear exportaciones de vacunas cuyo destino debían ser los países de la Unión Europea, un supuesto que Londres rechaza de plano y por el que ha querido convocar al representante de la UE en el país, Joao Vale de Almeida, aunque finalmente habrá una reunión a menor nivel.



En una publicación en su blog, Michel quiso responder a las críticas que acusan a la UE de desarrollar un "nacionalismo de vacunas" por cómo está gestionando la respuesta a la pandemia y el veto a las exportaciones de AstraZeneca mientras no cumpla con el reparto acordado con los 27.



BRUSELAS EVITA DAR CIFRAS



En medio de la polémica entre el Gobierno de Johnson y Michel, la Comisión Europea ha evitado tomar parte con el argumento de que su política es "no comentar declaraciones de otros", según ha dicho uno de sus portavoces, y tampoco han querido ofrecer cifras sobre las exportaciones o posibles bloqueos desde Reino Unido.



La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y Johnson hablaron recientemente y el 'premier' "aseguró que Reino Unido no tenía ningún problema en lo que respecta a las exportaciones de vacunas hacia la UE", ha dicho el portavoz jefe de Von der Leyen, Éric Mamer.



Con las primeras tensiones con la farmacéutica AstraZeneca por sus reiterados retrasos en los repartos a los 27, Bruselas sugirió que toda la producción de su vacuna en las plantas de producción británicas estaban siendo retenidas en Reino Unido cuando parte debía ir hacia la UE.



La Comisión, sin embargo, se resiste a ofrecer cifras para apoyar estas afirmaciones, recuerda que la Unión Europea está exportando gran número de vacunas a países terceros y solo ha puesto trabas a AstraZeneca por incumplir su contrato.



En este contexto, el portavoz ha concedido que cada país adopta sus propias medidas pero ha añadido que, si bien la Comisión entiende que Reino Unido no tiene un marco específico para las exportaciones de vacunas, es un hecho que la UE es "muy, muy activa" en las exportaciones de estos medicamentos "y no es el caso necesariamente de todos nuestros socios".