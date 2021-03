Cavani es duda en Man.United para choque con AC Milan, Rashford descartado: DT Solskjaer

10 mar (Reuters) - El delantero uruguayo del Manchester United Edinson Cavani es duda para el partido del jueves contra AC Milan por la ida de octavos de final de la Europa League, dijo el entrenador Ole Gunnar Solskjaer, quien además sostuvo que el atacante Marcus Rashford está descartado para el encuentro.

El United sufre varias bajas por lesión. El centrocampista Paul Pogba sigue marginado por un problema de muslo, mientras que Donny van de Beek y Juan Mata tampoco están disponibles.

"(Rashford) no ha entrenado hoy. Normalmente soy muy optimista, pero creo que está fuera para mañana y es duda para el fin de semana (contra el West Ham por la Premier League)", dijo Solskjaer a periodistas el miércoles.

"No estoy seguro de si alguien volverá. David (De Gea), no. Donny, no. Juan, no. Edinson, tal vez. Rashford, no".

De Gea está de baja por paternidad tras el nacimiento de su primer hijo y Dean Henderson lo sustituye en la portería.

El padre de Cavani avivó el martes las especulaciones sobre un traspaso cuando dijo que el delantero se sentía incómodo en Inglaterra y quería volver a Sudamérica, en medio de los reportes de prensa que lo vinculan con Boca Juniors de Argentina.

Pero Solskjaer dijo que Cavani, que firmó un contrato de un año con opción a otro, está "centrado en estar disponible" mientras se recupera de un golpe.

"Siempre va a dar lo mejor de sí mismo. Si es más allá de esta temporada tampoco se ha tomado una decisión", sostuvo el DT sobre el jugador de 34 años. "Estamos trabajando para que vuelva a jugar".

"Está demostrando su personalidad, su profesionalismo. Está ayudando mucho a los jóvenes, como queríamos. Tomará su decisión, sabe que apreciamos mucho lo que le ha dado al club aunque haya jugado menos de lo que quería". (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)