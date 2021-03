Bruselas avisa de que la recuperación no será posible sin derechos sociales

EFE/EPA/JOHANNA GERON/Archivo

Bruselas, 10 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles de que la recuperación económica tras la pandemia y las transiciones digital y ecológica no serán posibles si no se promueven los derechos sociales.

"Simplemente no lograremos una Europa verde y digital y recuperarnos de la crisis actual sin promover los derechos sociales, sin garantizar igualdad de oportunidades para todos", declaró el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre el plan de acción para implementar el pilar europeo de derechos sociales que la CE presentó la semana pasada.

El pilar se proclamó en 2017 y contiene veinte principios para favorecer el acceso a unos mercados laborales justos y la inclusión social, pero su puesta en práctica no se ha completado. El plan de acción pretende servir de impulso.

Schmit puso hoy el acento en el vínculo entre el pilar y los planes nacionales que los Estados miembros deben presentar a Bruselas para recibir los fondos de recuperación comunitarios por la pandemia.

"Los derechos sociales, junto con la convergencia económica y social, la cohesión social, deben impulsar las inversiones y reformas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia", comentó.

Asimismo, afirmó que no habrá una recuperación sostenible "sin garantizar la igualdad de género y medidas concretas para los más vulnerables, en especial, para las personas con discapacidad".

Además, el político luxemburgués destacó que el plan de acción para implementar el pilar también se necesita porque los ciudadanos europeos piden actuar en el ámbito social.

"El Eurobarómetro publicado la semana pasada muestra que nueve de cada diez europeos dicen que los asuntos sociales les importan personalmente", indicó.

El plan de acción sobre el pilar contiene tres objetivos que el club comunitario espera alcanzar en 2030, incluido que al menos el 78 % de las personas con edades comprendidas entre los 20 y 64 años tengan empleo o reducir en al menos 15 millones durante la próxima década el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza en la Unión.

La Comisión Europea también espera que para 2030 al menos el 60 % de los adultos en la Unión Europea reciban formación todos los años para mejorar su capacidad de encontrar trabajo

Sobre la meta de empleo, el comisario apuntó que para algunos Estados miembros supondrá "un gran esfuerzo" porque su tasa de personas con trabajo se encuentra "incluso por debajo del 70 %".

En cuanto a la formación, constató que hay "una gran brecha, en especial, en cierto número de Estados miembros", y recalcó que la caída del número de personas en riesgo de pobreza debe ser como mínimo de 15 millones, por lo que no es lo máximo a lo que aspira Bruselas.

"Creemos que estos objetivos son realistas y deberían ser el mínimo que se debe alcanzar", insistió, y agregó que para implementar el pilar no será suficiente la acción de la CE, sino que también hará falta la de los Estados miembros, todas las instituciones de la UE, los agentes sociales, la sociedad civil y las autoridades regionales y locales.