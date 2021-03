Birmania.- Birmania llama a consultas a su embajador Reino Unido después de que pidiera la liberación de Suu Kyi

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades militares de Birmania han llamado a consultas a su embajador en Reino Unido, Kyau Zuar Min, después de que se pronunciara a favor de la liberación de la antigua líder 'de facto' del país Aung San Suu Kyi y del expresidente Win Myint, detenidos tras el golpe de Estado del 1 de febrero.



El embajador, un antiguo coronel, afirmó el lunes en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC que había decidido publicado su comunicado tras ver que la represión de las protestas ha derivado en la muerte de manifestantes.



"No quiero ver cómo mueren los ciudadanos de Birmania. Pido a todos (manifestantes y Ejército) que paren", dijo. "El país ya está muy dividido y en riesgo de una posible guerra civil. Quiero paz", agregó Zuar Min.



Asimismo, destacó que fue nombrado embajador en Reino Unido por Suu Kyi y que "aceptará sus órdenes". "Pido que tanto ella como el presidente sean liberados. La solución no está en Nueva York o en Londres, está en (la capital birmana) Naipyidó", arguyó.



El embajador, que ocupa el cargo desde 2013, resaltó que sus palabras no suponían una traición al país asiático y negó tener planes para buscar asilo en Reino Unido, al tiempo que subrayó que la Embajada birmana en Londres no tiene contacto directo con el Ejército.



Tras ello, el Gobierno birmano ha publicado un comunicado para confirmar que ha sido llamado a consultas, si bien por el momento se desconoce si el embajador viajará a Birmania, según la BBC. Las declaraciones de Zuar Min han llegado después de que la Embajada birmana en Estados Unidos protestara contra el golpe.



Suu Kyi y otros altos cargos del país, incluido el presidente, fueron detenidos en el marco de la asonada. Tras ello, fue imputada por presunta violación de la Ley de Exportaciones e Importaciones por unos walkie talkies encontrados en su vivienda, por supuestas violaciones de las leyes de gestión de desastres en el marco de la pandemia de coornavirus y por incitación.



La asonada tuvo lugar poco antes de que tomara posesión el nuevo Parlamento, surgido de las elecciones de noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con una amplia victoria, en medio de las denuncias de fraude de un partido vinculado a las Fuerzas Armadas.



El golpe de Estado se ha visto seguido por una oleada de protestas que se han saldado con decenas de muertos y cientos de detenidos, en medio de los llamamientos internacionales al Ejército para que respete el derecho de manifestación y devuelva el poder a las autoridades civiles.