Bertín Osborne estrena proyecto de la mano de "Repara tu deuda", "Endeudados"

MADRID, 10 (CHANCE)



En uno de sus mejores momentos a nivel profesional y centrado en el trabajo para superar su separación de Fabiola Martínez después de dos décadas de amor, Bertín Osborne estrena nuevo programa, 'Endeudados'. Patrocinado por Repara tu Deuda Abogados, el objetivo del espacio es acabar con la mala imagen que se tiene en España de las personas que acumulan deudas.



"Hay que acabar con la idea de que tener deudas es un fracaso - explica Bertín Osborne- y verlo como una nueva oportunidad para empezar; de ese modo se ve en la cultura americana".



Mediante una serie de reportajes, 'Endeudados' mostrará historias de clientes del despacho de abogados que por distintos motivos han llegado a una situación crítica, económicamente hablando. Para el casting, cuyas bases se publicarán en la web de Repara tu Deuda: www.reparatudeuda.es, se busca a las personas más endeudadas de España.



"Queremos -explican los abogados de Repara tu Deuda- llegar a todas aquellas personas que tienen problemas de deudas, que no ven una solución y que desconocen que existe una ley, la Ley de Segunda Oportunidad, a la que se pueden acoger y encontrar una salida a sus problemas". Desde 2015, año en que entró en vigor dicha ley en nuestro país, Repara tu Deuda es pionera en España en esta legislación. Además, son especialistas en dicha legislación y son los que más casos han tramitado en España, cerda de 10.000, un 89% del total, con el 100% de éxito en cuanto a resoluciones.



Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de una legislación -declaran los abogados- que ayuda a personas que se encuentran arruinadas a poder empezar de cero eliminando las deudas contraídas. A pesar de un fracaso económico empresarial o personal, estas personas tengan la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer".



Todavía son muchas las personas que desconocen su existencia y otras no se acogen por distintos temores: por los altos honorarios que piden algunos abogados, por desconocimiento o porque creen que será un proceso demasiado complicado. "Gracias a la colaboración de Bertín vamos a conseguir acercarnos a aquellas personas que realmente nos necesitan, que están endeudadas y no saben dónde acudir", señalan. En este sentido, una de las máximas por las que se rige Repara tu Deuda abogados es que sus clientes son personas arruinadas, "no tiene sentido arruinarles aún más cobrándoles más de lo que pueden pagar", por lo que los abogados se adaptan a la capacidad económica de cada una de las personas que acude a ellos en busca de ayuda.