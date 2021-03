Ayuso adelanta elecciones en Madrid tras moción de Cs en Murcia pero Moreno y Mañueco lo descartan en Andalucía y CyL

06/12/2020 (I-D) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante el acto institucional por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 6 de diciembre de 2020. El Congreso celebra este domingo el cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución de 1978 en la conocida como Puerta de los Leones, donde se ha trasladado el acto principal de esta efeméride como consecuencia de las recomendaciones sanitarias frente al Covid. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



El presidente de Andalucía dice que en tiempos de "grave crisis sanitaria, social y económica" se necesitan "gobiernos estables"



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido este miércoles adelantar las elecciones en Madrid tras la moción de censura presentada en Murcia por el PSOE y Cs para desalojar al PP del poder en la región. Sin embargo, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León que lideran Juanma Moreno y Alfonso Fernández-Mañueco, respectivamente, han descartado ir a las urnas y han apelado a la estabilidad en este momento de pandemia.



La ruptura de PP y Cs en Murcia ha abierto una crisis a nivel nacional entre ambos partidos, que gobiernan en coalición en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid. 'Génova' ha arremetido contra la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, a la que ha acusado de "romper su palabra" con la moción de censura en Murcia porque firmó un pacto para cuatro años.



Fuentes 'populares' consultadas por Europa Press han señalado que el movimiento de Arrimadas en Murcia les hace pensar que Cs ya "no es un socio fiable" y, por lo tanto, no pueden quedarse parados. Y por eso, según añaden, Ayuso ha decidido adelantarse a una posible moción de censura en Madrid y ha convocado elecciones anticipadas, que se celebrarán el 4 de mayo.



El PP de Madrid ha justificado la decisión de Ayuso asegurando que so se presenta una moción se quedaría sin margen para convocar elecciones en la región. La noticia llegaba prácticamente a la vez que el registro en la Asamblea de Madrid de dos mociones de censura, una por parte del Grupo Parlamentario de PSOE y otra por Más Madrid.



LOS GOBIERNOS DE MORENO Y MAÑUECO DESCARTAN ELECCIONES



Aunque la moción de censura de Cs en Murcia ha agitado el tablero político en la Comunidad de Madrid, los gobiernos de Andalucía y Castilla y León --las otras dos CCAA en las que sellaron un pacto PP y Ciudadanos-- han descartado unas elecciones anticipadas en este momento.



"En estos tiempos de grave crisis sanitaria, social y económica necesitamos gobiernos estables", ha asegurado el presidente andaluz, Juanma Moreno tras conocer la decisión de Cs de presentar una moción en Murcia contra el 'popular' Fernando López Miras.



Según Moreno, "lo más razonable es que todos estemos centrados en lo urgente: superar la pandemia, apoyar a los sectores afectados y avanzar en la recuperación". "Es lo que esperan los ciudadanos", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



EL PP NO LO "EXTRAPOLABLE" LO OCURRIDO EN MURCIA A CyL



En Castilla y León también han descartado los comicios el PP y Cs, cuyos portavoces han comparecido conjuntamente en las Cortes. Así, David Castaño, de Cs, ha dicho que no sería comprensible un adelanto de elecciones mientras que el 'popular' Raúl de la Hoz, ha recordado que es potestad de Mañueco y que a él no le ha transmitido nada al respecto.



En parecidos términos se ha expresado la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, quien ha asegurado que las razones que ha dado Ciudadanos en Murcia para presentar una moción de censura "no son extrapolables" a otros territorios. A su entender, con este acto Inés Arrimadas "ha cometido un error" y viene a demostrar que "la única opción de centro derecha moderada capaz de ser alternativa a Pedro Sánchez es el Partido Popular".