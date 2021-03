Así se rodó el primer programa de María Teresa Campos con Isabel Díaz Ayuso

26/02/2021 MRARÍA TERESA CAMPOS E ISABEL DÍAZ AYUSO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Hoy se ha estrenado el programa de María Teresa Campos, 'La Campos móvil' y lo cierto es que nos encanta ver la complicidad que ha surgido entre la comunicadora e Isabel Díaz Ayuso. Nosotros fuimos testigos de cómo se grabó el primer programa y estas son las imágenes que tenemos de aquel día.



María Teresa Campos e Isabel Díaz Ayuso han recorrido las calles del barrio en el que se crió la política sin soltarse del brazo. De lo más atenta, la comunicadora escuchaba las indicaciones de la política mientras que se apoyaba en ella para caminar. Durante el rodaje, ambas han visitado una de las fruterías del barrio y se han tomado un descanso en un bar de la zona.



Ambas se deshacen en elogios entre ellas. La presidenta de la Comunidad de Madrid está feliz de haber participado en el nuevo programa de la presentadora: "Un orgullo" confesaba Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, María Teresa Campos también está orgullosa de haber realizado la entrevista y afirma: "Me encanta porque es una persona maravillosa para hablar con ella y ha sido un placer y un honor".



Isabel Díaz Ayuso nos aseguraba que no dudó en ningún momento embarcarse en esta nueva aventura televisiva: "Claro, no lo he dudado. Al contrario, un honor". La periodista ha recorrido las calles del barrio que vieron crecer a la presidenta de Madrid agarrada de su brazo y nos han dejado imágenes que quedarán para la historia de la televisión.