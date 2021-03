Armenia.- El primer ministro de Armenia considera "legalmente destituido" al jefe del Estado Mayor de las FFAA

01/06/2020 El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, en un discurso en Ereván POLITICA INTERNACIONAL ARMENIA NIKOL PASHINIAN TWITTER



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha anunciado este miércoles que considera "legalmente" destituido de su puesto como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Onik Gasparián, tras la tensión con el presidente armenio, Armen Sarkisián, sobre su destitución.



En una declaración emitida por Pashinián, ha indicado que "teniendo en cuenta que el presidente de la República no firmó el proyecto de decreto presentado por el primer ministro dentro del plazo estipulado por la ley (...) ni se dirigió al Tribunal Constitucional, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Armenia, Onik Gasparián, desde el 10 de marzo está legalmente destituido de su cargo", según recoge la agencia de noticias armenia Armenpress.



La destitución del antiguo 'número dos' del Estado Mayor del Ejército, Tiran Jachatrián, ha desencadenado una grave crisis política en el país. El presidente aprobó el 24 de febrero un decreto que daba luz verde a la petición formulada de Pashinián para destituirle.



Su cese llevó al Estado Mayor del Ejército a publicar un comunicado rechazando la decisión y reclamando la dimisión de Pashinián, quien respondió denunciando un "intento de golpe de Estado" y pidiendo el cese de Gasparián, algo que no ha sido aprobado por Sarkisián.



De hecho, el presidente ha rechazado hasta en dos ocasiones la petición del primer ministro para el cese de Gasparián y la ha enviado ante el Tribunal Constitucional para que "determine la constitucionalidad de la misma", aunque el primer ministro asegura ahora que esta última acción del presidente no ha tenido lugar.