AMP3.-Libia.-El Parlamento aprueba la propuesta de Gobierno de unidad encargado de organizar las elecciones de diciembre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Libia ha dado este miércoles su aprobación a la propuesta de Gobierno formulada por el primer ministro designado, Abdul Hamid Dbeibé, que estará encargada de la organización de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el 24 de diciembre.



La votación se ha saldado con el voto favorable de 132 parlamentarios, mientras que dos se han abstenido y 36 no se han presentado a la que ha sido la tercera jornada de sesiones para abordar la composición del Ejecutivo presentado por Dbeibé.



Tras ello, el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, ha comunicado a Dbeibé que el mandato de su Ejecutivo finaliza el 24 de diciembre y ha recalcado que, en caso de que tenga que extender su mandato, lo hará de forma interina.



Por su parte, Dbeibé ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar los Presupuestos para 2021 y la ley que regirá el referéndum sobre las enmiendas a la Constitución, al tiempo que se ha comprometido a apoyar los trabajos de la comisión electoral de cara a la organización de los comicios.



Asimismo, ha manifestado que durante su mandato no volverá a haber una guerra en el país y se ha pronunciado en contra de la centralización y a favor de la existencia de autoridades locales efectivas, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.



Dbeibé fue elegido como nuevo primer ministro en el marco del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF), que nombró además a Mohamad Yunes Menfi como presidente del Consejo Presidencia, organismo integrado también por Mosa al Koni y Abdulá Husein al Lafi. Cada uno de ellos representa a una de las tres regiones del país.



Tras la votación, el nuevo Consejo Presidencial, liderado por Mohamed Menfi, ha asegurado que ha iniciado sus trabajos de forma oficial, según el citado diario.



APOYO INTERNACIONAL



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha considerado el apoyo del Parlamento al nuevo Gobierno como "un importante paso para restaurar la unidad, la seguridad y prosperidad en Libia" en un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric.



Guterres ha instado al nuevo Gobierno a "atender las urgentes necesidades del país y de los libios sin retrasos", avanzar los preparativos de las elecciones de diciembre y completar la implementación del alto el fuego.



Por su parte, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha felicitado a la población libia "por la aprobación de un nuevo Gobierno unificado" y ha aplaudido a la Cámara de Representantes por "unirse en este día histórico y mantener los intereses de su país y su pueblo".



"Libia tiene ahora una oportunidad auténtica de avanzar hacia la unidad, la estabilidad, la prosperidad, la reconciliación y de restaurar totalmente su soberanía", ha resaltado, a través de una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha felicitado a los miembros del LPDF por sus "esfuerzos patrióticos" y ha resaltado que "han llevado a este momento en la historia de Libia", así como a "todas las partes que apoyaron este proceso", incluida la comisión militar conjunta, y a los notables de Sirte y el resto de Libia.



Por su parte, el embajador estadounidense en Libia, Richard Nordland, ha aplaudido "la formación de un Gobierno de unidad interino que preparará el escenario para las elecciones en diciembre", según un mensaje en Twitter de la Embajada.



A las felicitaciones se ha sumado el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Libia, José Sabadell, quien ha dicho que "es un día verdaderamente histórico". "El nuevo Gobierno de unidad puede contar con el apoyo total de la comunidad internacional, especialmente la UE, en sus objetivos de paz, estabilidad y prosperidad", ha dicho.



En este sentido, Sabadell ha hecho hincapié en que "la reconciliación, la mejora de los servicios básicos y preparar las elecciones serán los desafíos centrales" a los que deberá hacer frente el nuevo Ejecutivo de unidad de Dbeibé.



FIN DEL GOBIERNO DE SERRAJ



El respaldo de la Cámara de Representantes al Gobierno de Dbeibé pone fin al mandato del Gobierno de unidad liderado por Fayez Serraj, que surgió en 2015 a raíz del acuerdo político alcanzado en 2014 en la ciudad marroquí de Sjirat.



El propio Serraj ha felicitado al nuevo Gobierno de unidad y ha dicho que "lo que ha pasado hoy es un paso importante para poner fin a las luchas y la división", según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA." Pedimos a todos que cooperen y se unan, por el bien de Libia y su renacimiento", ha remachado.



La UNSMIL había destacado durante la jornada del lunes que las sesiones en la Cámara de Representantes para dar su aprobación al Gobierno suponían "un paso crítico para la unificación del país y la preparación de elecciones democráticas el 24 de diciembre".



"Esta oportunidad de abrir un nuevo capítulo para Libia no debe ser desaprovechada", señaló la misión en un comunicado, en el que incidió en que la sesión "es un importante paso para satisfacer las aspiraciones del pueblo libio a reunificar el país y todas las instituciones estatales".



La votación en la Cámara de Representantes ha tenido lugar además un día después de que se retomaran los vuelos entre las ciudades de Benghazi y Misrata tras más de seis años de suspensión, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Observer'.



Este primer vuelo, operado por Afriqiyah Airways, despegó del aeropuerto de Benina, en Benghazi, con más de 150 pasajeros a bordo. Tras ello, voló de vuelta desde el aeropuerto de Misrata con cerca de 170 pasajeros, según fuentes del este último aeropuerto.



El reinicio de estos vuelos ha sido considerado como un gesto altamente simbólico, ya que estas ciudades han estado enfrentadas en el marco del conflicto desde 2014, y es parte de los acuerdos alcanzados recientemente para intentar volver a unificar el país.



Los contactos entre las partes se han intensificado desde que el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Turquía, rechazara la ofensiva lanzada en abril de 2019 contra la capital, Trípoli, por el general Jalifa Haftar, leal a las autoridades asentadas en el este del país y que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU).



La duplicidad institucional en Libia deriva a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido del citado acuerdo de Sjirat, consiguieran pactar su unificación desde entonces.