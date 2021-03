AMP.- Rusia.- Rusia ralentiza la conexión de Twitter por no eliminar contenido ilegal de la red social

22/09/2020 Una imagen de archivo del logo de la red social Twitter. POLITICA INTERNACIONAL MOHAMMAD ATA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles que ralentizarán desde este mismo momento la conexión de Twitter por no eliminar contenido ilegal de la red social, incluidos contenidos de pornografía infantil o que incitan al suicidio y el consumo de drogas.



El regulador ruso de medios, Roskomnadzor, ha confirmado "medidas centralizadas" "con el fin de proteger a los ciudadanos y obligar a Twitter a cumplir la ley", entre ellas "la ralentización de las conexiones hacia este servicio, conforme al reglamento".



Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Sputnik, Twitter ha dejado sin respuesta más de 28.000 solicitudes para eliminar este tipo de mensajes, que el organismo ha descrito como una amenaza para los adolescentes rusos.



"En caso de que Twitter siga ignorando las leyes, aumentará la presión conforme al reglamento e incluso podría ser bloqueado hasta que no elimine los mensajes que incitan a los adolescentes al suicidio, la pornografía infantil y las publicaciones sobre el consumo de drogas", ha zanjado.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha defendido la decisión y ha resaltado que "no hay deseo alguno de bloquear, pero las medidas para obligar a las compañías a respetar las leyes están justificadas".



Así, ha apuntado que la población rusa debe tener acceso a los recursos de Internet, pero ha hecho hincapié en la necesidad de que las empresas que ofrecen estos servicios "actúen dentro del marco legal y cumplan las leyes y las órdenes legítimas de las autoridades rusas en el territorio de Rusia".



La citada agencia ha confirmado que los usuarios de Twitter han constatado problemas en el funcionamiento de la red social. De esta forma, las noticias, fotografías y vídeos se descargan de forma muy lenta o resulta imposible lograr acceso a ellos.