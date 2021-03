(AMP.) España.- Ayuso convoca elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo

29/12/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa tras mantener el último Consejo de Gobierno del año, en Madrid (España), a 29 de diciembre de 2020. Ayuso, ha resumido el año 2020 como el del "dolor, la solidaridad y la gratitud" y ha reconocido que ha sido "difícil para todos" aunque ha celebrado que la pandemia "no ha paralizado a la Comunidad de Madrid". POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas a la región, según ha informado este jueves el vicepresidente, Ignacio Aguado, (Ciudadanos) en una comparecencia pública desde la sede de su Consejería.



Tras la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en Murcia, este miércoles se ha reunido el Consejo de Gobierno, como es habitual cada semana. Allí la presidenta regional ha trasladado su decisión de convocar elecciones para el 4 de mayo.



Según han indicado fuentes de la Presidencia de la Comunidad lo ha hecho para "frenar una moción de censura" "Si se presentase la moción de censura, no se podría convocar elecciones", han argumentado. Ayuso ofrecerá una comparecencia en las próximas horas.



"La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Por tanto rompe 'de facto' el acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos de forma unilateral así como su palabra dada, lo cual es desde nuestro punto de vista la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que hace un año y medio asumiera la Presidencia", ha señalado minutos después el vicepresidente ante los medios de comunicación.



AGUADO LO VE "UNA IRRESPONSABILIDAD"



Para Aguado, Ayuso ha cometido una irresponsabilidad "no solamente porque los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en la región" y se está aún "con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad". Con esta decisión, lo que se encuentran "es un jarro de agua fría para millones de madrileños".



"Por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este Gobierno. Es realmente una pésima noticia", ha declarado.



Aguado ha sostenido que es una "absoluta irresponsabilidad" y ha recalcado que los madrileños "no se merecen pagar la corrupción del PP de Murcia en Madrid". "Nada tiene que ver Murcia con Madrid y sin embargo la presidenta condena a los madrileños a tener que asumir las consecuencias en primera persona", ha manifestado.



Según ha expuesto, los consejeros de Ciudadanos seguirán trabajando "mañana, tarde y noche" para que la Comunidad de Madrid salga de la crisis provocada por el coronavirus y por que la economía se recupere".