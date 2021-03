AMP.-Coronavirus.- Reino Unido reitera que "aún es demasiado pronto" para reservar vacaciones estivales en el extranjero

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, ha reiterado este miércoles que "aún es demasiado pronto" para que los británicos se planteen vacaciones estivales en el extranjero, en el marco de la pandemia de COVID-19.



Shapps ha insistido en que hay "muchas preguntas" que responder sobre "cómo de seguro será viajar en junio", a pesar de que los países receptores de turistas británicos aseguren que esperan recibir a viajeros procedentes de Reino Unido que ya hayan sido vacunados desde mayo.



Bajo el plan de desconfinamiento de Reino Unido, la ciudadanía británica puede viajar al extranjero desde el 17 de mayo como muy pronto. No obstante, el calendario no está cerrado y todas las fases de reactivación del país están sujetas a revisiones en base a la situación de la pandemia en el país europeo.



"Ya hemos dicho que sigue siendo ilegal viajar internacionalmente al menos hasta el 17 de mayo, esa es la fecha más temprana", ha señalado Shapps en BBC Radio 4, recordando que los que pretendan viajar deben aguardar al 12 de abril, cuando el Ejecutivo publicará un informe sobre viajar al extranjero en el marco de la pandemia.



Gales, Escocia e Irlanda del Norte todavía no han fijado fecha en relación a los viajes internacionales. El descenso en las nuevas infecciones por COVID-19 y el ritmo de vacunación en Reino Unido han estimulado el entusiasmo en el país sobre la posibilidad de regresar a una vida normal en un plazo medio.



Las autoridades sanitarias británicas han informado este miércoles de que más de 22,8 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido, mientras más de 1,2 millones han sido inoculados también con la segunda.



En su balance diario, el Ministerio de Salud británico ha detallado que se han diagnosticado 5.926 nuevos contagios de COVID-19 y 190 fallecimientos más, por lo que los totales han ascendido a 4.234.924 y 124.987, respectivamente.



En referencia a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias de Reino Unido han detallado que 634 personas han requerido un ingreso en las últimas 24 horas. Hasta ahora, 9.435 personas permanecen hospitalizadas en el país europeo con COVID-19, 1.293 de ellas con respiración mecánica.