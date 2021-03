Agustín Pantoja reaparece en Cantora tras la supuesta discusión con su hermana Isabel

11/02/2017 ISABEL PANTOJA REGREASA A LOS ESCENARIOS CON UN MULTITUDIANRIO CONCIERTO EN MADRID EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



En los últimos días se ha especulado mucho con que la relación entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín atravesaría por uno de sus peores momentos e incluso que la mano derecha de la tonadillera habría abandonado Cantora después de un brutal encontronazo en el que la viuda de Paquirri le habría dicho que si no le echaba de su casa es porque su madre, Ana Martín, no se lo perdonaría.



Al parecer, según informaron en el programa "Sálvame", los hermanos habrían protagonizado una monumental pelea en la que Agustín reprochó que Isabel le echase por tierra por defender a sus hijos, mientras que la artista habría respondido que Kiko e Isa estarían por encima de él hoy, mañana y siempre.



Otras fuentes apuntan que la tonadillera habría descubierto movimientos económicos que su mano derecha habría hecho sin su consentimiento - aprovechando los plenos poderes que le otorgó durante su paso por prisión - y que habría encargado una auditoría para descubrir lo que Agustín hizo con su dinero y propiedades en su ausencia.



Sin embargo, y a pesar de que se publicó que el hermano de la artista estaría en Madrid desde hace varios días, Agustín ha reaparecido y lo ha hecho en Cantora. Ajeno a las informaciones que aseguran que no se habla con Isabel, hemos visto al sevillano en la puerta de la famosa finca. Después de mantener una conversación telefónica - en la que gesticuló en muchas ocasiones - de casi una hora de duración a la entrada del lugar, el tío de Kiko Rivera abrió la famosa valla para reencontrarse, en la que todavía es su casa por lo que parece, con la artista.



¡Dale al play y no te pierdas la esperada reaparición de Agustín Pantoja tras la supuesta pelea que tuvo con su hermana Isabel!