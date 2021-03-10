ADVISORY OLYMPICS-IOC/DAY1

The 137th IOC Session takes place virtually
Start: 10 Mar 2021 10:45 GMT
End: 10 Mar 2021 12:00 GMT
LAUSANNE, SWITZERLAND - Day one of the 137th International Olympic Committee (IOC) Session which is held virtually. The main point on the agenda for day one is the IOC presidential election in which Thomas Bach is standing unopposed.
SCHEDULE:
1100GMT APPROX - Thomas Bach will gives his President's Report
TIME TBC - Reports from various IOC Commissions
1400GMT APPROX - IOC Presidential election
Restrictions:
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Source: IOC
Aspect Ratio: 16:9
Location: Switzerland
Topic: Sports
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