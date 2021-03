Activistas de marihuana presionan al Congreso mexicano a horas de su decisión

Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano y consumidores de mariguana marchan en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. (México). EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- Activistas del Movimiento Cannábico Mexicano y consumidores marcharon la tarde de este martes en Ciudad de México para exigir a los legisladores una ley de consumo lúdico que respete sus derechos, horas antes de que la Cámara de Diputados vote este miércoles el dictamen que regula el uso recreativo de la marihuana.

"Es uno de los principales reclamos que tenemos y uno de nuestros lemas: primero los derechos, después el mercado. Los legisladores están creando mecanismos para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad que tenían que regular se vuelva un mercado de la marihuana", explicó a Efe el miembro del Movimiento Cannábico Mexicano Orlando Pacheco.

Pacheco lamentó que el Congreso "no atienda" el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis, ya que el dictamen que los diputados votarán este miércoles "sigue siendo restrictivo y violento contra los usuarios del cannabis".

"Hay límites en la posesión, hay límites para el cultivo, hay límites para la asociación, hay límites para la familia. Hay violación de la privacidad: te vas a tener que ir a registrar a una comisión contra las adicciones y cosas que claramente nos señalan como adictos en vez de reconocernos un derecho humano", denunció.

MALESTAR ENTRE LOS CONSUMIDORES

Ante esa situación, activistas y consumidores marcharon este martes, cuando se aplazó para el miércoles la votación de la ley, desde el campamento pro marihuana erigido hace más de un año frente al Senado federal hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La marcha, con tono festivo pero combativo, reunió a centenares de personas que cortaron en su camino el emblemático Paseo de la Reforma bajo lemas como "la mota (marihuana) legal eleva la moral", "tierra para cultivarla, libertad para fumarla" o "si no nos vas a escuchar, nos vas a oler".

La Cámara de Diputados votará este asunto bajo la presión también del alto tribunal, que después de tres aplazamientos estableció el 30 de abril de 2021 como fecha límite para que el Congreso regulara este asunto.

Precisamente, la marcha de este lunes finalizó con una encendida masiva de porros entre las fachadas de la Suprema Corte y del ayuntamiento de Ciudad de México, donde una comitiva del Movimiento Cannábico Mexicano negociaba con las autoridades capitalinos asuntos referentes al campamento establecido frente al Senado.

LA LEGISLACIÓN

El dictamen que discutirán los diputados crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modifica la Ley General de Salud y el Código Penal para legalizar el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal.

La iniciativa, aprobada en el Senado el 19 de noviembre del año pasado, permite fumar marihuana sin presencia de menores, poseer hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas.

También establece un sistema de licencias para la siembra, el cultivo, la cosecha y la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo.

El texto aprobado en el Senado también preveía la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, pero los diputados tumbaron esta propuesta y establecieron que el ya existente Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) regule la normativa sobre marihuana.

La regulación ha sido recibida con suspicacias por organizaciones defensoras del consumo lúdico de marihuana ya que no se despenaliza del todo su posesión, entre ellas el Movimiento Cannábico Mexicano.

Según esta organización, no se debería limitar la posesión de marihuana igual que no se limita la de otras drogas legales como el tabaco o el alcohol.

Sin embargo, la legislación prevé multas por portar entre 28 y 200 gramos, y penas de prisión de hasta quince años por portar más de 300 gramos.