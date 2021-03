2-1. El Santos de Holan debuta con una victoria sobre el Lara pese a bajas

Marcos Santos (d) de Santos disputa un balón con Cristopher Rodríguez de Lara hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Santos y Deportivo Lara en el estadio Vila Belmiro en Santos (Brasil). EFE/Guilherme Dionizio

Sao Paulo, 9 mar (EFE).- El Santos, con el recién contratado entrenador argentino Ariel Holan y sin varios titulares por lesión o covid-19, debutó este martes en la Copa Libertadores con una victoria por 2-1 sobre el Deportivo Lara venezolano en partido de ida por la Fase 2.

El conjunto paulista, que el mes pasado perdió la final de la Libertadores de 2020 frente al también brasileño Palmeiras, hoy comenzó el duelo con ventaja y ahora jugará por un empate en el partido de vuelta para asegurar su clasificación, el próximo martes en Venezuela.

El Santos venció con goles de sus dos centrales, Vinicius Balieiro y Kaiky, que hicieron olvidar así a referentes del equipo ausentes por covid-19, como el goleador Marinho, o lesionados, como el atacante Kaio Jorge o el creativo uruguayo Carlos Sánchez.

El vencedor en este duelo se medirá con el ganador de la llave que reúne aUniversidad de Chile y San Lorenzo en una última etapa para definir a los clasificados a la fase de grupos.

ELa victoria en la Libertadores permitió a Holan corregir el rumbo tras haber debutado en el banquillo del Santos con una dura derrota por 4-0 frente al Sao Paulo por el Campeonato Paulista.

Tras un inicio parejo en que los dos equipos se turnaron en el ataque, el Santos necesitó de pocos minutos para demostrar que era el dueño de la cancha y comenzar a dominar el partido.

La figura del primer tiempo fue el juvenil Ángelo, un delantero de 16 años de la base del Santos y al que Holan lo hizo debutar.

El joven tuvo algunas oportunidades, incluso un lanzamiento con el que Marcos Leonardo por poco abre el marcador, pero no consiguió superar la marca de los venezolanos.

Pese al dominio del Santos, fue Barrios, con un disparo que pasó cerca del arco de Joao Paulo, el que protagonizó la primera finalización en el minuto 10 para el Lara.

Con un desempeño destacado del creativo venezolano Yeferson Soteldo, de Ángelo con rápidas arrancadas por la derecha y Marcos Leonardo, siempre muy bien ubicado dentro del área, el Santos intimidó a la defensa del club venezolano.

Con la insistencia del Santos, el portero Curiel se convirtió en protagonista del primer tiempo con importantes atajadas y rechazos.

Pero el dominio del Santos y el total repliegue del Lara no impidieron que el portero Joao Paulo también tuviese importantes intervenciones para impedir los sorpresivos contragolpes venezolanos y dos potentes disparos de Barrios y Bueno.

El Santos volvió a la cancha dispuesto a dejarlo todo definido lo más rápido posible y, tras una avalancha de ataques, lo consiguió tras sólo 4 minutos cuando el zaguero Vinicius Balieiro aprovechó un rebote para abrir el marcador con un fuerte disparo.

Pero la dicha duró poco, porque dos minutos después, el también zaguero Ignacio Anzola apareció en el segundo poste para rematar un tiro de esquina e igualar el marcador para el Lara.

Ante la necesidad de dar más creatividad, Holan optó por sacrificar al volante Sandry, al que sustituyó por el centrocampista Gabriel Pirani para ayudar a Soteldo en la creación de las jugadas.

El cambio aumentó aún más el dominio del conjunto brasileño, que siguió acercándose cada vez con más peligro, hasta que en el minuto 24, tras un cobro de esquina por parte del recién ingresado Jean Mota, el zaguero Kaiky anotó de cabeza el segundo gol del Santos.

El propio Kaiky impidió quince minutos después, cuando ya finalizaba el partido, que Jean Castillo aprovechara un error del portero del Santos e igualara nuevamente el marcador para el Santos.

Pese a la ventaja, el Santos no pisó el freno y siguió intentando aumentar la ventaja, en lo que fue impedido por un oportunista Curiel, que salvó al Lara de sufrir una derrota más abultada.

- Ficha técnica:

2. Santos: Joao Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Sandry (m.59, Gabriel Pirani), Yeferson Soteldo; Lucas Braga, Ángelo (m.77, Bruno Marques) y Marcos Leonardo (m.69: Jean Mota).

Entrenador: Ariel Holan.

1. Deportivo Lara: Luis Eduardo Curiel; Jonathan España, Ignacio Anzola, Cristopher Rodríguez, Víctor Sifontes, Diego Enrique Meleán; Jesús Bueno, Telasco Segovia (m.75, Jean Castillo), Luis Alexis Barrios (m.70, Jesús Silva), Darwin Gómez; y Gilson Salazar (m.75: Ángel Sánchez).

Entrenador: Martín Brignani.

Goles: 1-0, m.50: Vinicius Balieiro. 1-1, m.52: Ignacio Anzola. 2-1, m.70: Kaiky.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte amonestó a Anzola, Alison, Gómez, Castillo y Vinicius Balieiro.

Incidencias: partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores jugado en el estadio Vila Belmiro de Santos.