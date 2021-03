¡Vuelve el lápiz labial aunque lleves mascarilla!

ILUSTRACIÓN - Una aplicación de delineador verde brillante sobre el párpado pone resalta los ojos. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

A pesar de que en 2020 las salidas sociales hayan sido la excepción y que en las calles la gente circule con tapabocas, en 2021 hay un maquillaje que está volviendo a marcar tendencia: ¿Qué mejor color podemos darle a una llamada por zoom que unos labios bien pintados? Sea que nos conectemos para una reunión desde el teletrabajo o para un encuentro social, nuestro rostro está en primer plano. Es hora de volver al "Sí, aquí estoy yo. ¡Y brillo!". No es solo un decir. La cosmetóloga Ricarda Zill explica que vuelven los colores fuertes y brillantes. "En las pasarelas de París, Nueva York y Milán se lo ve con una terminación ultra fulgurante". Zill recomienda dibujar muy bien el contorno "para que los labios se vean definidos y el color no se desparrame". "Lo primero es reforzar la línea de los labios con un lápiz y luego pintarlos con el lápiz labial". ¿Qué pasa si uno tiene que ponerse la mascarilla por un rato? Usando lápices labiales orgánicos o resistentes no habrá ningún problema. Pero los labios no son los únicos que merecen ser maquillados. Los ojos, al ser la única parte del rostro que se pese al tapabocas, vuelven a estar más que nunca en primer plano. "En estas épocas en que llevamos mascarilla, prácticamente toda la gestualidad pasa por los ojos", dice Nathalie Fischer, experta de una asociación de cosmetología alemana. Para los ojos, la tendencia que pisa más fuerte estos meses son los tonos dorados y bronce, explica la especialista. "Un lápiz dorado puede aportarle a cualquier look un toque muy especial", realzando por ejemplo la línea del párpado o esparciendo un delicado dorado a modo de sombra y darle algo de luz final con un aplicador. También están muy en boga los delineadores de alta definición, que pasaron de las pasarelas hacia las redes sociales y ahora, tal vez, lleguen a las calles. Y no es cualquier moda: la línea se dibuja directamente sobre la línea de las pestañas. Puede ser ancha y cargada o tener una forma triangular hasta llegar a la parte superior del párpado. Hay otra moda que a primera vista parece algo extraña, el "no-make-up-dewy-look". En realidad es la combinación de dos tendencias. Por un lado, la de un maquillaje que se ve como si no llevásemos nada, es decir, un maquillaje tan perfecto que da la impresión de que no precisamos ni una gota de nada. Por el otro lado, parece que acabamos de refrescarnos el rostro, porque "dewy" significa "humedecido por el rocío". ¿Cómo lograrlo? Se le da a la tez un brillo muy sutil que irradia un aspecto saludable. "Las bases opacas y las cantidades de polvo de más en el rostro han quedado fuera del tiempo", dice Zill. Para lograr todo esto, es fundamental partir de una piel que tenga un buen aspecto y esté bien humectada con cremas. "Si alguien tiene tendencia a tener tez seca, puede utilizar un cuidado diario y luego sumarle un poco de aceite para la piel" recomienda Zill. "Luego se puede utilizar una crema o una base liviana, peinar las cejas y realzar levemente las pestañas." Eso es todo. Si se precisa algo de color, se puede aplicar rubor, sombra y algún brillo liviano para los labios, es decir, productos que siempre tengan algo de luz. Para que el lookdewy se vea particularmente refrescante "y haga relucir la tez" Zill recomienda "combinarlo con labios rojos fulgurantes". dpa