Uruguay utilizará el remanente de las vacunas para "sellar" la frontera con Brasil

En la imagen, el ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 9 mar (EFE).- Un remanente de las primeras 192.000 vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 que recibió Uruguay el pasado 25 de febrero será utilizado para "blindar y sellar" la frontera seca de este país con Brasil, según anunció este martes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el titular de la cartera expresó que, luego de que se cierre la agenda para los próximos días, se enviarán a las ciudades limítrofes las dosis de la vacuna china CoronaVac que no sean utilizadas.

En este momento, tal como explica la página de la cartera, en Uruguay ya se vacunaron cerca de 110.000 personas y hay 165.026 agendadas para hacerlo.

No obstante, las personas pueden agendarse por unas horas más por lo que aún no se conoce el número de las vacunas que serán enviadas a las ciudades fronterizas.

Este lunes y luego de inocularse, Salinas explicó a la prensa que en Brasil existe "un problema severísimo" debido a que la cepa P1 del coronavirus SARS-CoV-2 está mutando, lo que representa "un nuevo desafío" para Uruguay.

"Estamos amenazados, entre comillas, por la situación epidemiológica brasileña", afirmó el ministro, quien agregó: "La rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus en nuestro país deje de mutar. Estando el virus circulando, el virus muta".

En este momento, en Uruguay hay 64.700 casos acumulados de coronavirus, 8.404 con la infección en curso (87 de estos en cuidados intensivos).

Además, desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 fallecieron 658 personas.

En cuanto a los cinco departamentos (provincias) que limitan con Brasil, el más afectado es Rivera donde hay 650 casos activos de covid-19.

Allí, según datos del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, en los últimos siete días hubo un promedio de 62,63 casos cada 100.000 personas por lo que este lugar se encuentra en la zona roja de riesgo de la pandemia del índice de Harvard.

Cerro Largo y Artigas, en tanto, acumularon 41,62 y 29,69, respectivamente, y también están marcados con ese color.

Rocha y Treinta y Tres, por su parte, sumaron un promedio de 13,31 y 14,14, respectivamente, y están en zona naranja.

Este miércoles, Uruguay recibirá las primeras dosis de la estadounidense Pfizer con las que en primera instancia se vacunará al personal de la salud.

Hasta el momento, quienes pudieron inocularse fueron los policías, militares, bomberos, personal docente y trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) menores de 60 años, además de las personas de entre 55 y 59 años y los pacientes de diálisis crónica o en lista de espera de trasplante.