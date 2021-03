Unos "zorros" con piel de cordero retan al Gremio en la Libertadores

El entrenador de Gremio Renato Gaucho. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 9 mar (EFE).- El Gremio recibirá este miércoles a los "zorros" del Ayacucho peruano en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, una eliminatoria trampa para los brasileños pues se enfrentarán a un equipo que participa por primera vez en el torneo, pero que el año pasado fue campeón en su país.

El cuadro dirigido por Renato Gaúcho llega a este encuentro de ida con la moral baja después de perder el pasado domingo la final de la Copa de Brasil ante el Palmeiras, que también ganó la Libertadores de 2020.

Ahora se ve en la difícil tesitura de tener que disputar dos eliminatorias previas para estar en la fase de grupos de la máxima competición continental, tras una temporada discreta en el Campeonato Brasileño.

La primera prueba de fuego para este triple campeón de la Libertadores será ante el Ayacucho, un completo desconocido por estos lares que buscará dar la campanada en su primera aparición en el certamen.

Para ello, el técnico Renato Gaúcho pretende introducir algunos cambios en el once titular respecto al de la pasada temporada.

El joven lateral derecho Vanderson, de 19 años, fue uno de los mejores del Gremio en la final contra el Palmeiras y todo apunta a que partirá de inicio ante el conjunto peruano.

También tiene serias opciones de ser titular una de las últimas incorporaciones, el mediocentro ofensivo chileno César Pinares, quien ya ha demostrado su capacidad goleadora con el Gremio en el Campeonato Gaúcho.

Más dudas hay en la línea de atacantes, donde otra promesa de la cantera, el extremo diestro Ferreira, de 23 años, podría desplazar del equipo a Pepê, negociado ya con el Oporto por 18 millones de dólares y fuertemente criticado por su actuación en la Copa de Brasil.

Por su parte, el Ayacucho no renuncia a nada y aseguró que afronta "sin miedo" el que será su debut histórico en la Libertadores.

"No tenemos miedo, pero sí estamos muy emocionados y sabemos que será muy difícil", reconoció el centrocampista peruano Robert Ardiles, en vísperas del partido en Porto Alegre.

Los "zorros" han conseguido conservar la mayoría de la plantilla con la que el año pasado conquistaron el Torneo Apertura, el primer título nacional de su historia.

No obstante, el técnico argentino Walter Fiori también convocó para el partido contra los brasileños a los principales refuerzos de la temporada, como el centrocampista uruguayo Pablo Lavandeira, el portero argentino Maximiliano Cavallotti y el delantero mexicano Othoniel Arce.

El duelo ante Gremio será también el primer partido oficial del curso para el Ayacucho, mucho menos rodado que la escuadra de Porto Alegre, que acaba de disputar la final de la Copa de Brasil y la Liga.

"Tenemos que hacer un partido inteligente, estar tranquilos, pensar bien lo que vamos a hacer en la cancha. Por suerte hemos entrenado bastante y eso nos da tranquilidad. En el grupo existe una ilusión gigante y haremos todo lo posible para conseguir un buen resultado", afirmó Fiori.

El partido de vuelta sufrió un cambio de escenario por cuenta de las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus y se disputará finalmente el próximo 16 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

- Posibles alineaciones:

Gremio: Paulo Victor; Vanderson, Paulo Miranda, Wálter Kannemann, Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, César Pinares, Pepê (o Ferreira); y Diego Souza.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Ayacucho: Ítalo Espinoza; Roberto Villamarín, Carlos Beltrán, Minzum Quina, Jesús Mendieta; Leandro Sosa, Pablo Lavandeira, Marcos Delgado, Guillermo Firpo; Janio Pósito e Ítalo Regalado.

Entrenador: Walter Fiori.

Árbitro: El ecuatoriano Augusto Aragón, auxiliado por sus compatriotas Byron Romero y Andrés Tola.

Estadio: Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del jueves).