Universidad de Chile recibirá a San Lorenzo con dudas por casos de covid-19

Vista de los jugadores de Universidad de Chile. EFE/David Fernández/Archivo

Santiago de Chile, 9 mar (EFE).- La Universidad de Chile recibirá este miércoles en Santiago al argentino San Lorenzo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2021, en un choque de ida que tiene con dudas al técnico del conjunto chileno tras detectar casos positivos de covid-19 al interior del plantel.

Sin revelar la identidad del afectado, la Universidad de Chile comunicó que uno de sus jugadores no pasó la prueba PCR a la que fue sometido, sumándose a este caso un "contacto estrecho" que también fue descartado para el duelo de mañana.

Pero el técnico venezolano Rafael Dudamel tiene alternativas y descansa en el buen rendimiento que mostró el cuadro universitario al término de la temporada local: los azules no cayeron en ninguno de los siete partidos disputados al final del torneo y su nivel fue al alza luego de una campaña irregular.

Con seis bajas una vez finalizado el campeonato, entre ellas la polémica salida de Walter Montillo, el club ha oficializado seis incorporaciones.

Sin embargo, Dudamel se ha mostrado crítico por la independencia con que la sociedad controladora llevó a cabo el proceso, resintiendo la falta de un lateral izquierdo tras la partida de Jean Beausejour.

Por su parte, San Lorenzo, a diferencia de los locales que debutan con este choque tras el descanso postemporada, llegará al estadio Nacional de Santiago con ritmo de competencia, ya que ha disputado cuatro partidos en la liga argentina.

A pesar de ello, los campeones de la Libertadores en su edición 2014 no llegan exentos de complicaciones: con dos derrotas, un empate y una victoria, su inicio en el certamen argentino no fue con buen pie.

Dirigidos por Diego Omar Davobe, el argentino Franco Di Santo, que bien conoce el fútbol chileno luego de su paso por Audax Italiano, se presenta como la principal carta ofensiva del "Ciclón".

Actualmente, San Lorenzo ocupa la décima posición del Grupo A de la liga local, siendo el segundo equipo al que más goles le han convertido en esta temporada.

Con la ilusión de hacer un buen papel en su visita a Santiago, se espera que San Lorenzo salga con una propuesta de contraataques explosivos y manejo de los espacios un 4-2-2 similar al que utiliza Dudamel, con miras a tener el balón para salir con transiciones directas.

- Alineaciones probables:

Universidad de Chile: Fernando De Paul; Yonathan Andía, Ramón Arias, Osvaldo González, Luis del Pino Mago; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza; Marcelo Cañete, Nahuel Luján; Thomas Rodriguez, Joaquín Larrivey.

Entrenador: Rafael Dudamel

San Lorenzo: José Devecchi; Marcelo Herrera, Alejandro Donatti, Diego Braghieri, Gabriel Rojas; Oscar Romero, Gonzalo Javier Rodríguez, Yeison Gordillo, Juan Edgardo Ramírez; Franco Di Santo, Nicolás Fernández.

Entrenador: Diego Omar Davobe

Árbitro: el brasileño Raphael Claus, acompañado por sus compatriotas Alessandro Rocha, Guilherme Dias Camilo y Wilton Sampaio.

Estadio: Nacional de Santiago.

Hora: 21.30 local (00.00 GMT).