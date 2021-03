Time's Up pide la dimisión de todos los votantes de los Globos de Oro

En la imagen, J.J. Abrams, actor y productor estadounidense. EFE/EPA/PAUL BUCK/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 9 mar. (EFE).- La organización Time's Up pidió este martes la dimisión de todos los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que anualmente entrega los Globos de Oro, tras las denuncias de falta de diversidad y tráfico de influencias.

En una serie de medidas redactadas por la agrupación, que en otras ocasiones ha denunciado discriminación y abusos en la industria audiovisual, se recomienda la renovación completa de la HFPA para que luego incremente su número de miembros desde los 87 actuales hasta los 300.

Se trata del segundo comunicado que Time's Up envía a los Globos de Oro, ya que un día antes de la gala de febrero criticó a la organización en una carta que contó con el aval de pesos pesados de Hollywood como J.J. Abrams ("Star Wars"), Amy Schumer y Kerry Washington.

Ahora, el grupo aconseja que todos y cada uno de los integrantes de la HFPA renuncien a su puesto y vuelvan a solicitarlo un año después en una asamblea completamente renovada.

El objetivo principal de esta transformación sería incorporar a personas de raza negra, ya que actualmente no hay ninguna, y devolver el prestigio a una institución empañada por acusaciones de malas prácticas.

La HFPA reconoció durante la última ceremonia de los Globos de Oro que tenía "mucho trabajo por hacer" para aumentar su diversidad y mejorar la imagen de los premios.

Desde entonces, la agrupación ha contratado a un consultor de diversidad externo para los próximos cinco años así como otra gestora que revisará el reglamento de la agrupación de periodistas, que no admite a nuevos miembros desde hace años a pesar de que entre sus integrantes hay profesionales que ya no trabajan para medios de comunicación.

Algunos miembros de la HFPA han pedido en privado la dimisión de la junta directiva, según la prensa especializada de Hollywood.