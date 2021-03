Suiza.- La ONU asegura que la prohibición de utilizar el velo a las mujeres en Suiza va contra los Derechos Humanos

GINEBRA, 9 (DPA/EP)



La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), Ravia Shamdasani, ha asegurado en declaraciones a los medios que la ley aprobada en referéndum en Suiza que prohíbe el uso de velo a las mujeres va contra los Derechos Humanos.



"Suiza se ha unido a la pequeña lista de países donde la discriminación activa a las mujeres musulmanas está ahora amparada por la ley (...) y es profundamente lamentable", ha asegurado Shamdasani.



El 51,2 por ciento de los suizos votó este domingo a favor de una prohibición enfocada a las mujeres que usan el burka, que cubre el cuerpo entero, o el niqab, que cubre la cara.



Sobre el papel se aplica simplemente a la cobertura de la cara, pero fue impulsado por un grupo de derechas y anti-islam que no ha ocultado su verdadero propósito, mientras que el Gobierno federal ha hecho campaña contra del veto. En Austria, Países Bajos y Francia, existen medidas similares.



"Las mujeres no deberían ser obligadas a cubrirse la cara (...) pero al mismo tiempo la prohibición de la cobertura facial restringirá excesivamente la libertad de las mujeres para manifestar su religión o creencias y tendrá un mayor impacto en sus Derechos Humanos", ha señalado la portavoz.



Según la ley, estas libertades solo pueden ser restringidas para proteger la seguridad pública, la salud, la moral o los derechos fundamentales de otros.



"Las justificaciones vagas sobre cómo cubrirse la cara pueden convertirse en una amenaza contra la seguridad, la salud o los derechos de otros no pueden ser consideradas una razón legítima para una restricción tan invasiva de un derecho fundamental", ha subrayado Shamdasani.



Esta también ha añadido que el veto solo perjudicará a aquellas mujeres forzadas a ponerse el velo contra su voluntad, puesto que ahora se las castigará por algo fuera de su control que las marginalizará aún más.