Sospechas de soborno y reticencias sobre los ministros obstruyen el voto de confianza al Gobierno

Trípoli, 9 mar (EFE).- Las sospechas sobre una eventual compra de votos en el proceso de designación del actual primer ministro de Libia, Abdul Hamid al Dbeibah, y las reticencias sobre el número de ministros y los criterios de elección de algunos de ellos han obstruido la sesión de confianza en el Parlamento libio (HoR), que hoy martes reanuda su reunión tras aplazarla anoche.

Fuentes próximas a la sesión indicaron hoy a Efe que la mayoría de los 132 diputados presentes se inclinan por posponer la decisión hasta el próximo lunes, fecha en la que está previsto que se publique el informe del Panel de Expertos de la ONU en el que supuestamente se detallan los presuntos sobornos al Foro de Diálogo Político para Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU "ad hoc" para impulsar la reconciliación.

"Cada vez parece más claro que la mayoría de los parlamentarios exigen la inclusión de los informes sobre las sesiones del FDPL de Ginebra y Túnez antes de otorgar confianza al gobierno", explicó la fuente, que prefirió no ser identificada.

El domingo, 42 diputados respaldaron un documento en el que proponían esperar al informe y que entregaron al presidente de la Cámara, Aquilah Saleh, el hombre que lideró la candidatura que perdió frente a la encabezada por al actual líder del Consejo Presidencial unificado, Mohamad al Menfi, en la que se incluía a Al Dbeibah como jefe del Ejecutivo.

A la opción de esperar el informe, se opone la misión de la ONU para Libia (UNSMIL), promotora del actual proceso.

CRÍTICAS AL GABIENTE

Los diputados también han expresado sus reservas por la cantidad de carteras ministeriales, el incumplimiento de la cuota femenina exigida por la ONU y el criterio en la elección de ministros basado en cuestiones geográficas y no de competencia, como denunció la diputada Sultanat al Mismari, procedente de la ciudad oriental de Al Marj.

En la misma línea se pronunció el legislador Ibrahim al Zughaid, quien recordó que la lista presentada por el primer ministro designado incluye solo un 15 %, cuando la cuota acordada era el doble.

El diputado Abdel Moneim Bou Hasan denunció a su vez que hay varios nombres controvertidos en el gobierno y a algunos de ellos les persigue "un historial de corrupción, algo que estamos dispuestos a aceptar".

Ante estas reservas, el presidente de la Cámara decidió el lunes por la noche aplazar la sesión hasta este martes y convocar al propio Al Debaibah para que se defienda de las críticas.

El Parlamento libio, dividido desde 2015, tiene 21 días para tomar una decisión, que en caso de ser negativa obligaría a reanudar el proceso de designación en el seno del FDPL, organismo que tendría entonces tres semanas para designar un nuevo primer ministro, que a su vez tendría otros 21 para formar un gobierno y someterlo de nuevo al escrutinio de la Cámara en Sirte.