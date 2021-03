Sin porvenir para los niños sirios tras diez años de guerra, según ONG

Los niños sirios -desarraigados y víctimas de discriminación, desplazados en un país en guerra o refugiados en el extranjero- no tienen porvenir en Siria después de diez años de contienda bélica, recalca este martes la oenegé Save the Children.

"Esta guerra de diez años ha robado la infancia a los jóvenes", lamenta Jeremy Stoner, director de Save the Children para Oriente Medio.

La guerra, desatada en marzo de 2011 después de que el régimen reprimiera las manifestaciones pacíficas, ha causado más de 387.000 muertos y ha obligado a huir a millones de personas, desplazadas en el interior del país o exiliadas en el extranjero.

"El prolongado conflicto ha generado miedo y pesimismo sobre la capacidad de los niños para construir sus vidas en un país mortificado por la guerra", destaca Stoner.

Save the Children habló con más de 1.900 niños y las personas que se ocupan de ellos en Siria y en el extranjero entre noviembre y diciembre.

En promedio, el 86% de los niños refugiados consultados en Jordania, Líbano, Turquía y Holanda dijeron que "no querían volver a su país de origen", según un informe publicado por la oenegé británica con motivo del décimo aniversario del comienzo de la guerra.

"No quiero volver a vivir en Siria. Tampoco me quiero quedar en Líbano", afirma Nada, una refugiada siria que vive en el norte del Líbano. "Poco importa a dónde voy, si vamos al colegio, nos tratan mal y nos dicen que no nos quieren".

En Siria, uno de cada tres niños desplazados prefiere vivir en otro país, según la oenegé. Como Lara, una niña de 7 años que vive en un campo de desplazados del noroeste de Siria.

"Después de diez años, nuestro futuro está completamente marcado por la guerra", dijo. "Me gustaría vivir en cualquier país excepto en Siria. En algún lugar donde estemos seguros, donde haya colegios y juguetes".

Más de 8,5 millones de niños sirios, en su país y en el extranjero, dependen de la ayuda internacional, según la ONU.

Alrededor del 60% de los niños de Siria no tienen un acceso adecuado a la comida y más de la mitad no están escolarizados, según la ONU. Y de los 5,6 millones de niños refugiados, más de un millón nacieron en el exilio, agrega la fuente.

