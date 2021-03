River cae ante Argentinos y se aleja de la cima a 6 días del superclásico

A seis días del superclásico ante Boca, River Plate perdió este lunes 0-1 ante Argentinos Juniors, en el cierre de la cuarta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. En la imagen el registro de otra de las celebraciones de Argentinos Juniors. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 8 mar (EFE).- A seis días del superclásico ante el Boca, el River Plate perdió este lunes ante el Argentinos Juniors de Gabriel Milito por 0-1 en el cierre de la cuarta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y no pudo acercarse al Colón, que ganó sus cuatro partidos y lidera con doce puntos.

El Millonario se consagró campeón el jueves pasado de la Supercopa Argentina al golear al Racing Club por 0-5.

El entrenador, Marcelo Gallardo, repitió el equipo con solo dos modificaciones (Alex Vigo por Fabricio Angileri y Julián Álvarez por Rafael Santos Borré), pero el River Plate no logró doblegar al Argentinos Juniors y sufrió un gol en el tiempo añadido.

Gabriel Florentín, que había ingresado en el segundo tiempo, anotó el 0-1 en una de las últimas jugadas con un preciso remate de media distancia.

Esta fue la primera victoria del Argentinos Juniors, que había perdido los tres partidos anteriores.

Con este resultado, el River Plate quedó sexto de la Zona A con seis puntos, detrás del Colón (12 unidades), el Estudiantes de La Plata (10), el Central Córdoba (7), el Godoy Cruz (7) y el Banfield (7).

El domingo, el Millonario se enfrentará al Xeneize.

En el otro partido disputado este lunes, el Racing Club dejó atrás la goleada sufrida ante el River Plate en la Supercopa Argentina y se recuperó al vencer por 1-0 al Rosario Central.

El gol lo hizo el centrodelantero Enzo Copetti a los 64 minutos.

Este fue el primer triunfo de la Academia desde que asumió Juan Antonio Pizzi en enero de este año.

LOS OTROS RESULTADOS DE ESTA JORNADA

El domingo, el Boca Juniors goleó a domicilio por 1-7 al Vélez Sarsfield.

Hubo un gran aporte de la legión colombiana para conseguir el triunfo del 'Xeneize', ya que Sebastián Villa convirtió por duplicado, Edwin Cardona abrió el marcador y Jorman Campuzano anotó el último.

Gonzalo Maroni, también en dos oportunidades, y el capitán Carlos Tevez completaron los tantos del vencedor, mientras que Juan Martín Lucero hizo la única conquista del local.

Además, el Independiente sumó su tercera victoria en fila al derrotar el viernes por 1-2 al Newell's Old Boys en Rosario, mientras que el San Lorenzo y el Huracán firmaron un empate a 1-1 en una nueva edición del clásico porteño.

El Lanús, el Independiente y el Vélez lideran la Zona B con nueve puntos, seguidos por el Boca Juniors y la Unión con ocho.