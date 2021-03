Portugal ve "ridículo" que se dude de los gastos de su presidencia de la UE

El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva. EFE/EPA/VIRGINIA MAYO / Archivo

Lisboa, 9 mar (EFE).- El Gobierno portugués considera "ridículo" que se dude sobre sus gastos durante su presidencia europea, que incluyen partidas para un centro de prensa casi vacío y contratos para atender eventos presenciales que han pasado a formato virtual debido a la pandemia de coronavirus.

El ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva, ha respondido a las críticas de la oposición generadas por los contratos firmados con varias empresas para preparar la presidencia europea.

El animalista PAN y el ultraderechista Chega han anunciado que pretenden cuestionar al Gobierno en el Parlamento por lo que definen como "gastos superfluos", en tanto que crecen las voces que desde otras formaciones expresan perplejidad.

Es el caso de Miguel Poiares Maduro, que fue ministro en el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho (2011-2015) y ha destacado que las empresas beneficiarias fueron creadas "con pocas semanas de existencia y sin actividad anterior".

"Esto levanta inevitablemente fuertes sospechas de que estas empresas fueron creadas con el simple objetivo de beneficiarse de esos contratos del Estado", comentó.

SALA DE PRENSA VACÍA, TRAJES Y PATROCINIOS CON MARCAS

Las preguntas sobre las cuentas de la presidencia lusa -que comenzó el 1 de enero y concluye el 30 de junio- surgieron después de que la publicación el "Politico" detallara que se habían destinado más de 260.000 euros a una sala de prensa en Lisboa que está siempre casi vacía y 35.000 euros a un contrato con una empresa vinícola para atender eventos presenciales, al final diezmados por la covid.

Además, se gastaron 40.000 euros para comprar trajes a los conductores que transportaran en vehículos oficiales a personal de Bruselas a su llegada a Lisboa.

Tras el revuelo generado por estos datos, el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, ha dicho en las últimas horas al semanario luso Expresso que la noticia es "ridícula".

"Evidentemente la presidencia portuguesa tuvo que prepararse para los dos escenarios", uno con eventos presenciales y otro "híbrido, en el que los eventos presenciales se sumasen a los virtuales".

"Este escenario híbrido significa un incremento de costes porque las instalaciones tienen que ser rediseñadas debido a las reglas sanitarias. Fue necesario invertir más en equipos de comunicaciones y de informática, en sistemas de seguridad informática, etc.", sostuvo.

Sobre la sala de prensa en Lisboa, Santos Silva apuntó que "evidentemente una presidencia de la UE tiene que tener instalaciones para periodistas, que además pueden ser decenas al mismo tiempo, y equipamientos", y sobre la cuestión de los trajes también se pronunció.

"Cuando estuve en reuniones de la múltiples presidencias en las que he participado, nunca fui transportado por un conductor que estuviera vestido como quisiera, con su ropa normal, en vaqueros o cazadora vaquera, y nunca fui llevado a mi lugar por asistente vestidos a su gusto", comentó el ministro.

Las preguntas de la oposición se han extendido además a los patrocinios firmados por la presidencia portuguesa con Delta Cafés, Sumol+Compal y The Navigator Company, todas compañías lusas.

"No hay ninguna regla, ni nacional ni europea, que impida patrocinios. Reducimos los patrocinios al mínimo. Son patrocinios apenas en especie y aceptamos los patrocinios que significaban la promoción internacional de productos o sectores exportadores portugueses", ha dicho el titular de Exteriores.

Aunque los patrocinios son legales durante la presidencia rotatoria, fueron desaconsejados por la Defensora del Pueblo Europea, Emily O'Reilly, quien había alertado sobre los "riesgos reputacionales" que conllevan.

La anterior presidencia rotatoria, ejercida por Alemania, rechazó la fórmula del patrocinio para evitar controversias.

LA CUMBRE DE OPORTO, GRAN ESPERANZA DE EVENTO PRESENCIAL

Ante el golpe del coronavirus, que ha provocado que la inmensa mayoría de la agenda de la presidencia lusa sea digital, el Gobierno de António Costa confía en resarcirse con la Cumbre Social de Oporto, prevista para principios de mayo.

El Gobierno confía en que el sea presencial aunque dependerá de la evolución de la pandemia.

Portugal se encuentra en estado de emergencia y confinado hasta al menos el próximo día 16 y este jueves avanzará en un plan para la desescalada, que será gradual y no prevé grandes aperturas hasta después de Semana Santa.