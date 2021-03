Portaltic.-Zuckerberg espera ver "avatares realistas" de realidad virtual en los próximos modelos de Oculus

27/09/2018 Oculus Quest POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OCULUS



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Facebook prepara actualmente nuevas versiones de sus visores de realidad virtual Oculus y el CEO y fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, ha asegurado que espera ver nuevas funciones como seguimiento de la mirada y del rostro para generar "avatares realistas".



En una entrevista en formato 'podcast' concedida al medio australiano The Information, Zuckerberg ha confirmado que Facebook prepara al menos dos nuevas versiones de sus visores de realidad virtual Oculus Quest, a las que se ha referido como "Quest 3 y Quest 4", para suceder a las actuales Oculus Quest 2.



Asimismo, el fundador de la compañía estadounidense ha hablado sobre las características que espera ver en los visores de realidad virtual del futuro, tanto a nivel de 'hardware' como de 'software', y entre ellas ha destacado los avatares realistas basados en el propio usuario.



"Una de las cosas que realmente me entusiasman para las versiones futuras es el seguimiento ocular y el seguimiento facial, porque si estás realmente entusiasmado con la presencia social, hay que asegurarse de que el dispositivo tenga todos los sensores para animar avatares animados y realistas", ha asegurado Zuckerberg.



Los avatares realistas son una función de 'software' pero en ella el 'hardware' tiene una gran importancia. Por ello, uno de los principales pilares del trabajo de Oculus se basa en "equipar más sensores" en los visores, como ha descrito el directivo.



Oculus y Facebook ya han lanzado versiones anteriores de avatares digitales, pero "lo más importante en una experiencia tecnológica social es sentir que la otra persona está presente, y ninguna tecnología actual ha llegado hasta ese punto", según Zuckerberg.



Por ello, el CEO de Faceboook, una de las compañías que más apuestan por la realidad virtual, espera ver en el futuro "que se llegue hasta el punto de tener avatares realistas de uno mismo, con los que se pueda tener contacto visual auténtico con otra persona y tener expresiones faciales reales que se reflejen en el avatar".



No obstante, ha reconocido que a los avatares realistas "aún les faltan varios años" para ser una realidad, pero ha destacado la importancia de potenciar el desarrollo en este aspecto.



Asimismo, Zuckerberg ha destacado otros beneficios del uso de avatares en realidad virtual, como reducir los desplazamientos al trabajo o a eventos sociales y los beneficios ambientales derivados de ello.