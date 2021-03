Portaltic.-Un modelo predictivo español coordinado por la ingeniera Nuria Oliver gana un desafío global para reactivar la economía

09/03/2021 Un modelo predictivo español coordinado por la ingeniera Nuria Oliver gana un desafío global para reactivar la economía. El desafío 'Respuesta a la pandemia', organizado por XPRIZE junto con Cognizant, ha seleccionado como primer ganador el modelo predictivo basado en IA y datos del equipo español VALENCIA IA4COVID19 coordinado por la ingeniera en telecomunicaciones Nuria Oliver. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XPRIZE/COGNIZANT



'Respuesta a la pandemia' es un concurso de cuatro meses de duración y alcance mundial, que anima a los participantes a utilizar los datos y la inteligencia artificial (IA) para desarrollar modelos capaces de predecir de forma precisa las tasas de transmisión de la Covid-19 y prescribir medidas de intervención y mitigación que, tras ser probadas en escenarios 'hipotéticos', demuestren reducir el ratio así como los impactos negativos en la economía.



Dotado con 500.000 dólares, los organizadores del concurso, XPRIZE y Cognizant, han dado a conocer los ganadores: el equipo español VALENCIA IA4COVID19, como primer clasificado por la calidad de sus presentaciones, el equipo esloveno JSI vs COVID.



VALENCIA IA4COVID19 está coordinado por la Dra. Nuria Oliver, comisaria de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y J. Alberto Conejero, director del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universitat Politècnica de València.



El equipo español colabora con el Gobierno valenciano desde marzo del pasado año para utilizar la ciencia de los datos en la lucha contra la Covid-19. Su modelo predijo con éxito la evolución de la pandemia gracias al uso de la IA y de la ciencia de datos.



Por su parte, JSI vs COVID trabajó para desarrollar predictores precisos de las infecciones por el COVID-19 utilizando una combinación de un modelo epidemiológico SEIR y aprendizaje automático.



Los modelos ganadores se pondrán a disposición de los responsables políticos, líderes empresariales y autoridades sanitarias de todo el mundo cuando evalúen estrategias para reabrir de forma segura y reactivar la economía.



Además de los dos ganadores, ocho equipos más han recibido menciones honoríficas y obtendrán cada uno 3.000 dólares en créditos AWS para servicios 'cloud' y de computación, cortesía de AWS, partner del desafío. Entre ellos se encuentra el equipo madrileño CoronaSurveys.



Todo los equipos que han participado en el desafío han utilizado 'Evolutionary AI' de Cognizant como premisa de partida, y han construido sus modelos utilizando los datos recopilados por el rastreador de respuestas gubernamentales Covid-19 de Oxford (con sede en la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford). Para facilitar el despliegue de las soluciones propuestas, se ofreció servicios 'Cloud' y de computación de AWS de manera gratuita a los equipos.