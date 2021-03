Portaltic.-HP CodeWars se reinventa en formato virtual y reúne 450 estudiantes de toda España

06/03/2021 HP Code Wars 2021 en formato virtual POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VICENS GIMENEZ/HP



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Los centros de HP en Madrid, Barcelona y León han celebrado este sábado, de forma virtual y simultánea, el concurso de programación HP CodeWars, en el que han participado 450 estudiantes de entre 14 y 18 años procedentes de más de 80 escuelas de toda España.



La edición de este año, bajo el nombre de 'HP CodeWars Spain Virtual Edition', se ha realizado en un formato híbrido. A través de una plataforma virtual, propuesta y gestionada por los propios empleados voluntarios de los equipos de ingeniería de HP, desde el Centro de HP en Sant Cugat se ha retransmitido el concurso para toda España y los estudiantes se han conectado en 'streaming' para garantizar la seguridad de todos los participantes.



El objetivo de esta competición es animar a los jóvenes estudiantes, especialmente a las niñas, a adentrarse en el mundo de la ciencia y la tecnología y despertar su interés por las denominadas carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), como han informado desde HP en un comunicado.



Durante tres horas, los alumnos, desde sus respectivos centros escolares y acompañados por más de 80 docentes, han competido para demostrar sus conocimientos en lenguajes de programación como Java, Python 2, 3, C o C++ resolviendo alrededor de 30 problemas matemáticos.



El equipo ganador de esta edición ha sido el Instituto Vicenç Vives de Girona. En segunda posición ha quedado el equipo de la escuela Aula Escola Europea de Barcelona, mientras que el tercer equipo clasificado son los alumnos del Instituto Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès, con una niña en el equipo.



Además, un equipo del Colegio San José de Valladolid, con una integrante femenina, se ha hecho con el premio al mejor equipo con participantes menores de 16 años.



Los tres equipos ganadores han recibido una beca para participar en el Summer Camp del IMMUNE Technology Institute para cada uno de los integrantes. Además, todos los equipos ganadores han sido obsequiados con productos tecnológicos HP de última generación como, por ejemplo, ordenadores portátiles, gaming packs de OMEN, cargadores USB o impresoras.



MUJERES Y CARRERAS STEM



Solo el 35 por ciento de las personas que realizan estudios científico-tecnológicos en el mundo son mujeres, y estas áreas son precisamente las que generan más empleo, según el informe de la UNESCO 'Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (2019)'. En el ámbito de los equipos de investigación, la presencia femenina alcanza el 28 por ciento.



En España, solo el 12 por ciento de las personas que estudian carreras STEM son mujeres, según el informe 'Empleo IT y Mujer: 10 profesiones con futuro (2020)', elaborado por Infoempleo y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Este estudio también señala que las mujeres que trabajan en ocupaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología apenas representan el 2 por ciento del empleo femenino en el país.



Desde hace ya varios años, los organizadores de la competición HD CodeWars dan prioridad a todos los equipos formados por, como mínimo, una niña. En este sentido, este año han participado en el concurso un total de cien niñas, lo que representa el 22 por ciento de presencia femenina.