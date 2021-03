Paraguayos se congregan por cuarto día consecutivo para protestar por crisis sanitaria

ASUNCIÓN, 8 mar (Reuters) - Miles de paraguayos se congregaron el lunes en los alrededores de la sede del Congreso en el centro de Asunción, en el cuarto día de protestas contra el Gobierno del presidente Mario Abdo por su manejo de la crisis sanitaria.

Los manifestantes, que vestían remeras de la selección de fútbol y portaban banderas nacionales, coreaban "Fuera Marito" y "Que se vayan todos", mientras reprochaban a las autoridades la falta de medicamentos y camas de terapia intensiva en medio de un récord de casos de COVID-19.

"En los hospitales no hay jeringas, no hay camas (...) tuvieron un año para prepararse y no hicieron nada", dijo a la televisión local un joven que se identificó como Dudu Dávalos y llegó desde la ciudad de Hernandarias, 340 kilómetros al este de Asunción.

Una protesta en la misma zona el viernes terminó con una batalla campal, después de que la policía reprimiera con gases y balas de goma a los manifestantes. El sábado y domingo, las demostraciones -menos intensas- se trasladaron a la zona de la residencia presidencial, en un barrio acomodado de Asunción.

El presidente anunció cambios en parte de su gabinete "en aras a la pacificación", mientras crecían los rumores sobre la posibilidad de un juicio político. El lunes designó a un nuevo jefe de Gabinete y confirmó en el ministerio de Salud al médico Julio Borba, quien asumió como interino antes de las protestas.

Un juicio político solo podría avanzar con el apoyo del movimiento que lidera el expresidente Horacio Cartes dentro del gobernante Partido Colorado. Sus legisladores dijeron que analizarían los cambios prometidos por Abdo antes de tomar una decisión.

Paraguay fue considerado un ejemplo en el manejo de la crisis sanitaria en la región durante los primeros meses del año, pero los casos de COVID-19 se dispararon desde setiembre a medida que se reanudaban las actividades y llegaron a cifras récord en marzo.

El ministerio de Salud reportó el lunes un nuevo récord diario de 1.817 casos y 25 fallecidos, que elevó el número total de contagios a 169.870 y de muertos a 3.343. El programa de inmunización se inició a finales de febrero con apenas 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V.

(Reporte de Daniela Desantis)