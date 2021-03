Otra mujer, la sexta, acusa a Cuomo de comportamiento sexual indebido

Fotografía de archivo fechada el 27 de marzo de 2020 del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/EPA/PETER FOLEY/Archivo

Nueva York, 9 mar (EFE).- Otra empleada del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha afirmado haber sido víctima de acoso sexual, y asegura que el político la tocó de manera inapropiada en su residencia oficial a finales de 2020, conviertiéndose en la sexta mujer en acusarle de este tipo de comportamiento.

Según informó el medio local Times Union este martes, que no desvela la identidad de la nueva supuesta víctima, el suceso tuvo lugar después de que la mujer fuera convocada a la residencia oficial por asuntos de trabajo.

El diario señaló, asimismo, que la Fiscalía General de Nueva York ya ha sido informada de este nuevo alegato, mientras que la oficina del gobernador fue informada este lunes.

Minutos después de publicarse la noticia en los medios, Cuomo participaba en una rueda de prensa telefónica para ofrecer una actualización del estado de la respuesta del coronavirus en Nueva York, en la que apuntó que desconoce la nueva acusación.

"No me han informado de ninguna otra acusación. Como dije la semana pasada, esto es muy sencillo: nunca toqué a nadie de forma inapropiada", dijo Cuomo, que subrayó además que ninguna mujer le dijo "en ese momento que les había hecho sentir incómodas".

El gobernador apuntó además que "respeta" la investigación sobre las acusaciones que ha ordenado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y afirmó que toda mujer tiene derecho a denunciar públicamente un hecho, pero insistió en que antes de tomar ninguna decisión deben zanjarse las pesquisas.

La nueva acusación se conoce un día después de que James anunciara los nombres de las dos personas que liderarán el equipo de investigación sobre las acusaciones de acoso sexual, que proceden en su mayor parte de jóvenes mujeres con las que ha trabajado en los últimos años.

"Mi oficina ha nombrado al ex fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Joon H. Kim, y a la abogada de discriminación laboral Anne L. Clark para dirigir nuestra investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Cuomo", escribió James en un mensaje difundido en las redes sociales.

Además, varios de sus compañeros del partido demócrata de Nueva York han pedido que presente su dimisión, mientras que este lunes la minoría republicana en la Asamblea Legislativa de Nueva York, anunció que va a comenzar el procedimiento para hacer un juicio político a Cuomo ("impeachment", en inglés).

Asimismo, el gobernador se enfrenta a un cada vez mayor número de compañeros de partido que lo acusan de mala gestión de los geriátricos durante los primeros meses de pandemia y de acoso laboral.