Nueva "traición" de Kiko Rivera a Isabel Pantoja. Lolita, nueva invitada a su programa de entrevistas

09/03/2021 Lolita Flores será la nueva invitada al programa de Kiko Rivera en Twitch EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Triunfando con "En casa con Kiko", programa de entrevistas que Kiko Rivera comenzó recientemente en la red social Twitch manteniendo relajadas y comentadísimas charlas con diferentes rostros conocidos de nuestro país, el hijo de Isabel Pantoja acaba de anunciar quién será la próxima protagonista de su espacio, y es nada más y nada menos que una persona que dará mucho que hablar, Lolita Flores.



Una gran artista que promete regalarnos jugosos titulares en su entrevista con Kiko, hijo de su antigua amiga y con la que ahora no mantiene ningún tipo de relación. No olvidemos que Lolita fue en su día una de las personas más cercanas a Isabel Pantoja y es una de las personas que, en los últimos tiempos, ha hablado públicamente de la tonadillera, confesando que ya no reconoce a la que fue su amiga y posicionándose con Francisco y Cayetano Rivera en su lucha por recuperar los objetos personales de su padre, Paquirri.



Una nueva "traición" de Kiko a su madre, que si en su día no daba ni un paso sin la aprobación de su madre, ahora demuestra al invitar a una de sus "enemigas" que ya no le importa lo que pueda pensar de él la tonadillera, con quien la relación está completamente rota y con quien, según ha confesado el Dj, no tiene ningún interés en solucionar las cosas.



Ahora sólo queda por ver qué jugosas declaraciones nos dejan Lolita y Kiko en la esperada charla que tendrá lugar el próximo viernes. Y es que el músico, de lo más relajado en su espacio "En casa con Kiko", no ha dudado en compartir confidencias y numerosas revelaciones con los invitados que, hasta el momento, han pasado por su programa, como Bertín Osborne, Jorge Javier Vázquez, Sofía Cristo o María Patiño.



¿Hablarán Kiko y Lolita sobre Isabel Pantoja o evitarán nombrar a la tonadillera en su reencuentro público? ¡Pronto lo descubriremos!