Níger.- La oposición convoca una "movilización sin precedentes" contra los resultados de las presidenciales en Níger

Reitera que Ousmane se hizo con la victoria y acusa a las autoridades de reprimir las protestas



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La oposición de Níger ha hecho un llamamiento a una "movilización sin precedentes" contra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y ha afirmado que la población "no será sometida por la fuerza, la intimidación y el chantaje", tras las protestas desencadenadas en el país a raíz del anuncio sobre la victoria del candidato gubernamental, Mohamed Bazoum.



La Coalición para una Alternancia Democrática (CAP 20/21) y sus partidos aliados han reiterado sus críticas al "carácter no consensuado del proceso electoral" y ha hecho hincapié en que "los ciudadanos nigerinos manifestaron, de forma espontánea, su desaprobación ante la farsa electoral orquestada por el régimen".



Así, ha indicado en un comunicado que las autoridades nigerinas "buscan por todos los medios atrincherarse en un poder perdido en las urnas pese a todos los fraudes utilizados", antes de reivindicar nuevamente la victoria del expresidente Mahamane Ousmane en los comicios.



La coalición ha denunciado además "una oleada de arrestos sin precedentes" tras las protestas a raíz del anuncio de los resultados, según ha informado el portal de noticias ActuNiger. Entre los detenidos figura el destacado opositor Hama Amadou, quien fuera primer ministro del país y cuya candidatura a la Presidencia fue rechazada.



"Otros líderes políticos han sido también arrestados de forma espectacular, con unos medios de guerra que habrían tranquilizado a nuestros pacíficos e indefensos conciudadanos de Diffa y Tillabery que son regularmente masacrados (por grupos yihadistas)", ha argumentado.



De esta forma, ha resaltado que "más de 300 jóvenes han sido violentados y arrestados lejos de la mitad del mundo, dado que la conexión a Internet fue interrumpida, como en todas las dictaduras del siglo XXI", en lo que ha descrito como una serie de "graves atentados contra la democracia y los Derechos Humanos".



"Desafortunadamente para el (gubermanetal) Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo (PNDS), enfrente se encuentra el pueblo soberano de Níger que, después de haber votado abrumadoramente a Ousmane, pretende afirmar la verdad de las urnas, porque la victoria de nuestro candidato está fuera de toda duda", ha apuntado.



Por último, ha hecho hincapié en que los seguidores de la oposición "han decidido convertirse en presos o morir, si esa es la voluntad del poder, en caso de que Amadou y todos sus compañeros de infortunio arrestados por la causa de la victoria de Ousmane no son liberados inmediatamente".



LA CRISIS ELECTORAL



Ousmane llegó a afirmar que él era el vencedor de la segunda vuelta de las presidenciales, tras lo que se desencadenaron unas protestas que se saldaron con al menos dos muertos y varios cientos de detenidos, en el marco de un bloqueo a Internet para contener las movilizaciones.



La comisión declaró a Bazoum como vencedor con cerca del 56 por ciento de las papeletas, por lo que está previsto que suceda así al presidente, Mahamadou Issoufou, en el que podría ser el primer traspaso pacífico de poderes en el país africano desde su independencia de Francia en 1960.



El nuevo presidente tendrá que lidiar con el aumento de ataques yihadistas, la pobreza generalizada y la inseguridad alimentaria. Níger, el quinto mayor exportador de uranio a nivel mundial, es también el país menos desarrollado del mundo entre los 189 clasificados por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.



El país se ha convertido en un eje en la lucha contra los yihadistas y otros grupos armados en la región del Sahel. Francia ha desplegado tropas, su mayor operación militar en el extranjero, mientras que Estados Unidos tiene una base de drones estimada en 110 millones de dólares (90,5 millones de euros aproximadamente) en la ciudad de Agadez.