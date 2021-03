Neymar no entra en la convocatoria del PSG para medirse al Barça

El retorno de Ney, lesionado el pasado 10 de febrero, parecía posible para el decisivo duelo contra el Barcelona, pero el club ha preferido finalmente no arriesgar. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT/Archivo

París, 9 mar (EFE).- El brasileño Neymar no figura en la convocatoria del París Saint-Germain para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que este miércoles disputará contra el Barcelona, en el que los galos defenderán el 1-4 logrado en el Camp Nou.

El atacante, el jugador más caro de la historia, "volvió a los entrenamientos la pasada semana pero continuará su trabajo de recuperación individual", indicó el club en su boletín médico, en el que no dio más detalles.

El retorno de Ney, lesionado el pasado 10 de febrero, parecía posible para el decisivo duelo contra el Barcelona, pero el club ha preferido finalmente no arriesgar.